Marco Rossi az örmény meccs előtt: „egy dolgot még nem döntöttem el”

Marco Rossi szövetségi kapitány még egy támadó pozícióról nem döntött a magyar labdarúgó-válogatott összeállításával kapcsolatban a szombati, örmények elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt.

"A srácok jól dolgoztak egész héten, de még van egy-két dolog, amiben nem döntöttem. Van kérdés a tekintetben is, hogy ki maradjon ki a meccskeretből, illetve egy támadó posztról majd csak az utolsó, mai edzés után határozok" - árulta el a telki edzőtáborban tartott pénteki sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

A 61 éves tréner kifejtette,

a három leggólerősebb játékos közül kettő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányozni fog, mert az eltiltásukat töltik majd, így csak a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lesz bevethető ebből a trióból.

Megjegyezte, a legutóbbi Eb-selejtezők során két meccs is volt, amikor ugyanilyen helyzetet kellett megoldania a nemzeti együttesnek, amely Varga és Sallai nélkül két éve Bulgáriában 2-2-t játszott, amivel kijutott a kontinensviadalra, majd 3-1-re megverte a vendég Montenegrót.

"Nem szabad a korábbi mérkőzésekre gondolni, mert a mostanit kötelező megnyerni, ha pótselejtezőre akarunk jutni. Nekünk kell diktálni a ritmust, nálunk kell lenni a labdának, de nem szabad kapkodni, türelemmel kell felépíteni az akciókat. Szintén fontos, hogy nem szabad elveszíteni a fejünket, mindent bele kell adnunk, hogy nyerjünk. Persze a pályán nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy előre megbeszéltük, de ha együtt támadunk és védekezünk, ha betartjuk a megbeszélteket, akkor győzni fogunk" - fogalmazta meg várakozásait az MTI kérésére Rossi.

A rivális örmény csapatot úgy jellemezte, hogy négy-öt olyan futballistája van, amelyik nagyon magas szinten játszik, de nemcsak belőlük, hanem az egész együttesből felkészültek, ezért tudják, hogyan kell megállítani az ellenfelet.

Styles Callum arról beszélt, semmilyen nehézséget nem okoz számára, hogy a válogatottban más poszton játszik, mint az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albionban, mivel rugalmasnak tartja magát, ráadásul karrierje során többször szerepelt védekező középpályásként, ahogy Rossi számít rá a címeres mezben.

"Az örmények az írek legyőzésével megmutatták, milyen csapatot alkotnak, nem lehet félvállról venni ezt a találkozót, de a saját közönségünk előtt nekünk kell irányítani. Nem hagyhatjuk, hogy egyszerű meccsük legyen" - jelentette ki a 25 éves futballista, aki sajnálja, hogy az eddigi 26 fellépésén még nem talált a kapuba. "Kicsit zavar, hogy még nem szereztem gólt, de ezzel nem szabad foglalkozni, mert ennél vannak fontosabb dolgok a csapaton belül. A feladatom az, hogy segítsem a csapatot és a társakat gólt szerezni".

A találkozót az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

A magyar-örmény mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban,

amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Nagy Zs. - Tóth Bar.