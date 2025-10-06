Olasz világbajnok lett a története első vb-jére készülő ázsiai válogatott szövetségi kapitánya

A játékosként 2006-ban világbajnok és az Aranylabdát is elnyerő Fabio Cannavaro lett az üzbég labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. Az ázsiaiak történetük első világbajnoki szereplésére készülnek.

Az 52 éves olasz szakember azt a Timur Kapadzét váltotta a kispadon, aki januárban került az üzbég válogatott élére. Fabio Cannavaro eddig egyszer, 2019-ben dolgozott szövetségi kapitányként, akkor mindössze két mérkőzésen irányította a kínai nemzeti csapatot.

Fabio Cannavaro legutóbb a Dinamo Zagrebnél edzősködött, de a horvát klubtól idén áprilisban menesztették. Az olasz tréner korábban szaúdi és kínai csapatok mellett a Benevento, valamint az Udinese együttesét is irányította.

Az üzbég válogatott Irán mögött második lett csoportjában az ázsiai vb-selejtezősorozat harmadik körében, ami automatikus részvételt ért.