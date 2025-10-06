ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.95
usd:
332.08
bux:
99921.6
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ZAGREB, CROATIA - JANUARY 29: Head Coach of Dinamo Zagreb Fabio Cannavaro looks on during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 match between GNK Dinamo and AC Milan at Maksimir Stadium on January 29, 2025. in Zagreb, Croatia. (Photo by Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images)
Nyitókép: Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Olasz világbajnok lett a története első vb-jére készülő ázsiai válogatott szövetségi kapitánya

Infostart / MTI

Az 52 éves szakember másodszor vállalta el válogatott irányítását.

A játékosként 2006-ban világbajnok és az Aranylabdát is elnyerő Fabio Cannavaro lett az üzbég labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. Az ázsiaiak történetük első világbajnoki szereplésére készülnek.

Az 52 éves olasz szakember azt a Timur Kapadzét váltotta a kispadon, aki januárban került az üzbég válogatott élére. Fabio Cannavaro eddig egyszer, 2019-ben dolgozott szövetségi kapitányként, akkor mindössze két mérkőzésen irányította a kínai nemzeti csapatot.

Fabio Cannavaro legutóbb a Dinamo Zagrebnél edzősködött, de a horvát klubtól idén áprilisban menesztették. Az olasz tréner korábban szaúdi és kínai csapatok mellett a Benevento, valamint az Udinese együttesét is irányította.

Az üzbég válogatott Irán mögött második lett csoportjában az ázsiai vb-selejtezősorozat harmadik körében, ami automatikus részvételt ért.

Kezdőlap    Sport    Olasz világbajnok lett a története első vb-jére készülő ázsiai válogatott szövetségi kapitánya

labdarúgás

üzbegisztán

szövetségi kapitány

fabio cannavaro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Komoly fenyegetést jelent Németország biztonságára a drónincidensek növekvő száma a kancellár szerint. Az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában Friedrich Merz sürgette a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését, a közel-keleti fejleményekkel kapcsolatban pedig támogatást ígért a gázai újjáépítéshez.
 

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Egység és megosztottság – így emlékeztek meg a parlamentben az aradi vértanúkról

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Ázsiában felemás volt a kép a tőzsdéken, a japán börze azonban új csúcsra száguldott, miután kiderült, hogy történelme során először női miniszterelnöke lehet az országnak, aki várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját. Európában felemás elmozdulásokat láthattunk, a legnagyobb izgalmak a francia tőzsdén voltak: alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu miniszterelnök ugyanis benyújtotta lemondását, erre reagálva beesett a tőzsde. A hazai piacon remekül teljesített a 4iG, miután a vállalat bejelentette, hogy az állammal együtt létrehozza Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.  A folytatódó amerikai kormányzati leállás miatt a befektetők eközben ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. A friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait a tengerentúlon, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben - a hírt követően az AMD árfolyama több mint 30 százalékot ugrott a piacnyitást követően. Az amerikai indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcson zárt, amit az AMD szárnyalása is segített. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Ide menekítik most a pénzüket az ügyes magyarok: kilőtt az árfolyam!

Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

Lecornu was asked by President Macron to stay on until Wednesday in a last-ditch attempt to achieve "stability" for the country.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 18:32
Megváltozik az élete a magyar válogatott futballistájának
2025. október 6. 16:16
Új ember a sérült Dibusz helyén a magyar-örményen
×
×
×
×