Megbüntették Hamiltont, változott a Szingapúri Nagydíj végeredménye

A hetedikként célba ért Lewis Hamiltont (Ferrari) a leintés után megbüntették, mert sorozatosan elhagyta a pályát, a versenybíróság pedig ennek indoklásaként nem fogadta el, hogy a hétszeres vb-győztes brit pilóta fékhibával küzdött. Hamilton így hivatalosan nyolcadik lett, a hetedik pozíciót pedig Fernando Alonso (Aston Martin) „örökölte meg” tőle.
A vasárnapi Forma–1-es Szingapúri Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján) Lewis Hamilton öt másodperces időbüntetését követően:
- George Russell (brit, Mercedes) 1:40:22.367 óra
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 5.430 másodperc hátrány
- Lando Norris (brit, McLaren) 6.066 mp h.
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 8.146 mp h.
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 33.681 mp h.
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45.996 mp h.
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:20.667 perc h.
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:25.251 p h.
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.
A vb-pontversenyek állása 18 futam után (még 6 van hátra):
versenyzők:
- Piastri 336 pont
- Norris 314
- Verstappen 273
- Russell 237
- Leclerc 173
- Hamilton 125
- Antonelli 88
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 70
- Isack Hadjar (francia, RB) 39
- Nico Hülkenberg (német, Sauber) 37
- Alonso 36
- Sainz Jr. 32
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32
- Liam Lawson (új-zélandi, RB) 30
- Esteban Ocon (francia, Haas) 28
- Pierre Gasly (francia, Alpine) 20
- Cunoda Juki (japán, Red Bull) 20
- Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 18
- Bearman 18
csapatok:
- McLaren 650 pont - már világbajnok
- Mercedes 325
- Ferrari 298
- Red Bull 290
- Williams 102
- RB 72
- Aston Martin 68
- Sauber 55
- Haas 46
- Alpine 20