2025. október 5. vasárnap
Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíjának harmadik szabadedzésén a Marina Bay utcai pályán 2025. október 4-én, a futam előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/Tom White

Megbüntették Hamiltont, változott a Szingapúri Nagydíj végeredménye

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Öt másodpercet kapott a Ferrari brit pilótája.

A hetedikként célba ért Lewis Hamiltont (Ferrari) a leintés után megbüntették, mert sorozatosan elhagyta a pályát, a versenybíróság pedig ennek indoklásaként nem fogadta el, hogy a hétszeres vb-győztes brit pilóta fékhibával küzdött. Hamilton így hivatalosan nyolcadik lett, a hetedik pozíciót pedig Fernando Alonso (Aston Martin) „örökölte meg” tőle.

A vasárnapi Forma–1-es Szingapúri Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján) Lewis Hamilton öt másodperces időbüntetését követően:

  1. George Russell (brit, Mercedes) 1:40:22.367 óra
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 5.430 másodperc hátrány
  3. Lando Norris (brit, McLaren) 6.066 mp h.
  4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 8.146 mp h.
  5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 33.681 mp h.
  6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45.996 mp h.
  7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:20.667 perc h.
  8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:25.251 p h.
  9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.

A vb-pontversenyek állása 18 futam után (még 6 van hátra):

versenyzők:

  1. Piastri 336 pont
  2. Norris 314
  3. Verstappen 273
  4. Russell 237
  5. Leclerc 173
  6. Hamilton 125
  7. Antonelli 88
  8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 70
  9. Isack Hadjar (francia, RB) 39
  10. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 37
  11. Alonso 36
  12. Sainz Jr. 32
  13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32
  14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 30
  15. Esteban Ocon (francia, Haas) 28
  16. Pierre Gasly (francia, Alpine) 20
  17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 20
  18. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 18
  19. Bearman 18

csapatok:

  1. McLaren 650 pont - már világbajnok
  2. Mercedes 325
  3. Ferrari 298
  4. Red Bull 290
  5. Williams 102
  6. RB 72
  7. Aston Martin 68
  8. Sauber 55
  9. Haas 46
  10. Alpine 20

forma-1

autóverseny

szingapúri nagydíj

