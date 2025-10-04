ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 4. szombat Ferenc
George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kanadai Nagydíjának otthont adó montreali Gilles Villeneuve pályára érkezik 2025. június 12-én. A futamot június 15-én rendezik. MTI/EPA/Shawn Thew
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Szingapúri F1-futam: nincs McLaren az első rajtsorban

Infostart / MTI

A 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol..

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 27 éves pilótának ez az idei második, egyben pályafutása nyolcadik pole pozíciója.

A második helyen a címvédő és négyszeres világbajnok, a pontversenyben harmadik holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal a villanyfényes időmérőn, így ő kezdheti meg a vasárnapi körözést Russell mellől az első sorból.

A harmadik időt az összetettben éllovas ausztrál Oscar Piastri autózta McLarenjével. Csapattársa a második helyen álló brit Lando Norris ötödik lett.

A 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.

