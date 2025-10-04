ARÉNA - PODCASTOK
Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kanadai Nagydíjának otthont adó montreali Gilles Villeneuve pályára érkezik 2025. június 12-én. A futamot június 15-én rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Christinne Muschi

Nevetségesnek nevezte Max Verstappen az F1 egyik óvintézkedését

Infostart / MTI

Hőség van a szingapúri versenyhétvégéjén, mellényt adnak a versenyzőkre, ami hidegen tart, a versenyző szerint viszont csak negyed óráig.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.

A FIA a kánikula és a magas páratartalom miatt csütörtökön közölte, hogy fennállása során először alkalmazni kívánja a 2023-as Katari Nagydíj után bevezetett hőségriadót. Ez azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek - és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben -, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.

"Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt" - méltatlankodott a Red Bull holland sztárja. "Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít."

Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt.

"Mindenki törődjön a maga egészségével, ez egyéni felelősség" - vélekedett a 28 éves pilóta.

