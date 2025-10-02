Női vízilabda-Eb - Kifogta a világverő spanyolokat a magyar válogatott, aztán jöhetnek a hollandok

A 16 résztvevő válogatottat négy négyes csoportba sorolták. A körmérkőzések után az A és a C, illetve B és a D kvartett első és második helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező két riválissal találkoznak, és az első két-két gárda bejut az elődöntőbe, míg a harmadikok és a negyedikek az 5-8. helyért játszanak.

Cseh Sándor szövetségi kapitány B csoportban szereplő együttese így továbbjutás esetén a D jelű négyesből kap ellenfelet, ebben a címvédő hollandok mellett a svájci, a brit és az izraeli csapat játszik majd.

Az új formátummal "eltűnik" a keresztbejátszás és a negyeddöntő, megnő a csoportkörös meccsek jelentősége.

A kontinensviadalt január 26. és február 5. között rendezik Madeirán.

A csoportok beosztása:

A: Görögország, Franciaország, Szlovákia, Németország

B: MAGYARORSZÁG, Románia, Spanyolország, Portugália

C: Olaszország, Szerbia, Horvátország, Törökország

D: Hollandia, Svájc, Nagy-Britannia, Izrael