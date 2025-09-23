ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.88
usd:
329.46
bux:
98827.48
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Meghalt a németek legendás kapitánya

Infostart / MTI

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Nikola (Niki) Pilic, a németek legendás Davis Kupa-kapitánya, aki párosban megnyerte az 1970-es amerikai nyílt teniszbajnokságot, egyesben pedig döntőt játszott az 1973-as Roland Garroson.

A jugoszláv-horvát sportember 1978-ban vonult vissza, és németországi akadémiáján edződött az 1991-es wimbledoni bajnok Michael Stich vagy a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic is. A szerb sztár utóbb „teniszapjának” nevezte Pilicet, megjegyezve, hogy önzetlen mentora volt, aki megosztotta vele a teniszben és az életben szerzett tudását és tapasztalatait.

Pilic az egyetlen, aki három különböző nemzeti csapatot is Davis Kupa-győzelemre vezetett: Németországgal 1988-ban, 1989-ben és 1993-ban, Horvátországgal 2005-ben, Szerbiával pedig - tanácsadói minőségben - 2010-ben diadalmaskodott.

Kezdőlap    Sport    Meghalt a németek legendás kapitánya

gyász

tenisz

halálhír

davis kupa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb botrány Krasznahorka leégett vára körül

Újabb botrány Krasznahorka leégett vára körül
Újabb fejezetéhez érkezett a krasznahorkai vár lassan tizenhárom éve húzódó felújítási története. A Szlovák Nemzeti Múzeum felmondta a szerződést a kivitelező céggel, amely azonban érvénytelennek tartja az elállást, és jogi lépéseket helyezett kilátásba.
Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés

Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI), zárt ajtók mögött tartott szavazásán, elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.
 

Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatják

Orbán Viktor keményen reagált a mentelmi ügyes döntésre

Vonulós rendezvény bejelentésével előzhette meg a Tisza Párt a Békemenet meghirdetését

Benyújtották a „lex Ruszin-Szendi” határozatot

„Ennek megálljt kell parancsolni!” - Parlamenti adok-kapok

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Élőben beszél Varga Mihály - Így reagál a forint

Élőben beszél Varga Mihály - Így reagál a forint

Jó erőben kezdte a napot a forint kedden. Az euróval szemben 390 alatt, a dollár ellenében 330-nál jár a jegyzés. Az MNB kamatdöntése után mérséklet mozgást láttunk. A piac Varga Mihály elnök szavaira figyel..

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aggasztó a helyzet Csernobilnál: súlyos jelentés érkezett a tiltott zónából, nagy lehet a baj

Aggasztó a helyzet Csernobilnál: súlyos jelentés érkezett a tiltott zónából, nagy lehet a baj

A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to address UN for first time since 2020 and set out 'vision for the world'

Trump to address UN for first time since 2020 and set out 'vision for the world'

The US president is also expected to take aim at "how globalist institutions have significantly decayed the world order".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 14:26
Rossz hír szurkolók százezreinek: azonnal elfogytak a magyar–örmény jegyei
2025. szeptember 23. 08:52
Ismét megméretik magukat Szoboszlaiék – sport a tévében
×
×
×
×