Pályán a Napoli és a Sporting – sport a tévében

M4 Sport
10.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női U23-as időfutam
13.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi U23-as időfutam
20.00: Labdarúgás, NB II, Vasas-Mezőkövesd
Sport 1
18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Konyaspor
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-Moreirense
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
10.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női U23-as időfutam
13.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi U23-as időfutam
Aréna 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Pisa