2025. szeptember 22. hétfő Móric
Pályán a Napoli és a Sporting – sport a tévében

Infostart

A Vasas-Mezőkövesd NB II-es mérkőzést, olasz, spanyol és török labdarúgó bajnokikat, valamint az U23-as kerékpár-vb-t közvetítik a sportcsatornák élőben hétfőn.

M4 Sport

10.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női U23-as időfutam

13.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi U23-as időfutam

20.00: Labdarúgás, NB II, Vasas-Mezőkövesd

Sport 1

18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Konyaspor

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-Moreirense

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

10.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női U23-as időfutam

13.30: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi U23-as időfutam

Aréna 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Pisa

Kezdőlap    Sport    Pályán a Napoli és a Sporting – sport a tévében

sport

élő közvetítés

tévéműsor

