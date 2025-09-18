Egy Liverpool-drukker teljesen kiakasztotta Diego Simeonét, aki szankciókat követel – videó

Nem sokkal a lefújás előtt piros lapot kapott Diego Simeone, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője a Liverpool elleni, 3–2-re elveszített BL-mérkőzésen. A Liverpool harmadik gólja után – Virgil van Dijk Szoboszlai Dominik szögletéből fejelt a kapuba – az argentin szakember szóváltásba keveredett az angol klub szurkolóival. Diego Simeone a negyedik játékvezetőnek mondta el sérelmeit, majd a rendezők próbálták meg őt elválasztani egy drukkertől. Végül el kellett vezetni a helyszínről, majd heves reklamálása miatt kiállították.

Az Index azt írja, az egyik liverpooli drukker a lelátó első sorából a meccs egész ideje alatt sértegette és provokálta az ellenfél trénerét, akinek a középső ujjával is bemutatott. Ez történt Virgil van Dijk góljánál is. A felvételeken jól leolvasható a szurkoló szájáról a f.ck you kiáltás. Az Atlético vezetőedzője fel akart menni a nézőtérre a magáról megfeledkező szurkolóhoz, de végül négy biztonsági embernek együttes erővel sikerült őt megfékezni.

A meccs utáni sajtótájékoztatón természetesen szóba került az incidens is, amivel kapcsolatban Diego Simeone azt mondta, tisztában van vele, hogy türtőztetnie kell magát a kispadnál szurkolói provokációk esetén is, de mint fogalmazott, egy ponton, elszakadt nála a cérna.

„Én is csak ember vagyok, nem tudom elviselni, amikor az egész meccsen sérteget egy konkrét néző az első sorból, minden ok nélkül”

– jegyezte meg a szakember. Úgy véli, ahogy a sportág vezetése felszólal a rasszizmus ellen, ugyanúgy harcolni kellene az edzőket érő folyamatos inzultusok ellen is. Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen szidalmak érték, nem kívánt válaszolni.

Do i get the assist? https://t.co/JuMIqblany — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

A nemzetisport.hu cikkében meg is nevezi azt a szurkolót, akivel összeveszett Diego Simeone. Jonny Poulter volt az illető, aki a mérkőzés után közösségi oldalán felvételt is posztolt a történtekről, bejegyzésében azt a kérdést tette fel, hogy „megkapom az asszisztot?”

„Tudom, hogy meg kell tanulnunk elviselni mindezt, mert nem tudjuk megváltoztatni a társadalmat. De remélem, a Liverpool javít ezen, és ha azonosítják az elkövetőt, annak következménye lesz” – zárta mondandóját az esettel kapcsolatban az Atlético Madrid vezetőedzője.