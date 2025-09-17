ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.8
usd:
328.78
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Élő: pályán a Liverpool, a címvédő PSG és a klubvilágbajnok Chelsea is

Infostart

Szoboszlai Dominik a 100. mérkőzését játssza a Liverpoolban, rangadókat rendeznek a Bajnokok Ligájában. Pályán a Chelsea, a Bayern és a PSG is.

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–PAFOSZ 0–0: Meglepetésre a ciprusiak elvittek egy pontot Görögországból.

SLAVIA PRAHA–BODÖ GLIMT 2~2: A norvégok jól játszottak, de nem tudtak nyerni. Elhibáztak egy tizenegyest.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 0–0: Szoboszlai Dominik középpályásként kezd, Kerkez Milos csak a cserék között ezúttal. A magyar válogatott csapatkapitányának ez a 100. mérkőzése a Vörösöknél.

PARIS SAINT-GERMAIN–ATALANTA 1–0: A 3. percben Fabian Ruíz labdáját Marquinhos, a középhátvéd, centerposztról a kapuba pofozta.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 1–0: Andy Robertson igazolta, hogy jó döntés volt a kezdőcsapatba jelölni. Mohamed Szalah előkészítése után megszerezte a vezetést. Az egyiptomi csatár szabadrúgása után beletette a sarkát a labda útjába, így jutott az a kapuba.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 2–0: Mohamed Szalahról öt perc alatt kiderült, hogy ez a mostani a legjobb eddigi mérkőzése az idényben. Elindult a jobbszélről, majd kényszerítőzött Gravenberchhel, aztán a visszakapott labdát a sarokba lőtte.

PARIS SAINT-GERMAIN–ATALANTA 1–0: Lesgólt szerzett a PSG, a VAR szerint.

BAYERN MÜNCHEN–CHELSEA FC 1–0: Öngóllal szerzett vezetést a Bayern, Michael Olise beadása után Trevoh Chalobah-ról került a labda a hálóba.

Kezdőlap    Sport    Élő: pályán a Liverpool, a címvédő PSG és a klubvilágbajnok Chelsea is

bajnokok ligája

liverpool fc

bayern münchen

psg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Friedrich Merz kancellár és Alice Weidel AfD-elnök szópárbaja nyomta rá bélyegét a Bundestag szerdai általános vitájára. Miközben a kancellár alapvető reformokra igyekezett felkészíteni a német polgárokat, a radikális jobboldali párt első számú vezetője az üres ígérgetést rótta fel a koalíciónak. Egy friss felmérés szerint az AfD Németország legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártja.
 

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forradalmi felfedezés a ChatGPT használatáról: meglepőek az eredmények

Forradalmi felfedezés a ChatGPT használatáról: meglepőek az eredmények

Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump at Windsor for banquet, rounding off first day of state visit

Royals host Trump at Windsor for banquet, rounding off first day of state visit

The lavish event in St George's Hall will see diplomats, politicians and US tech giants seated around the 50m table.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 18:30
Harmincnyolc ország versenyzői indulnak Szombathelyen a torna világkupán
2025. szeptember 17. 18:14
Kiderült, mikortól lehet jegyet venni a fociválogatott hazai vb-selejtezőjére
×
×
×
×