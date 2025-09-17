Élő: pályán a Liverpool, a címvédő PSG és a klubvilágbajnok Chelsea is

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ–PAFOSZ 0–0: Meglepetésre a ciprusiak elvittek egy pontot Görögországból.

SLAVIA PRAHA–BODÖ GLIMT 2~2: A norvégok jól játszottak, de nem tudtak nyerni. Elhibáztak egy tizenegyest.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 0–0: Szoboszlai Dominik középpályásként kezd, Kerkez Milos csak a cserék között ezúttal. A magyar válogatott csapatkapitányának ez a 100. mérkőzése a Vörösöknél.

PARIS SAINT-GERMAIN–ATALANTA 1–0: A 3. percben Fabian Ruíz labdáját Marquinhos, a középhátvéd, centerposztról a kapuba pofozta.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 1–0: Andy Robertson igazolta, hogy jó döntés volt a kezdőcsapatba jelölni. Mohamed Szalah előkészítése után megszerezte a vezetést. Az egyiptomi csatár szabadrúgása után beletette a sarkát a labda útjába, így jutott az a kapuba.

LIVERPOOL–ATLÉTICO MADRID 2–0: Mohamed Szalahról öt perc alatt kiderült, hogy ez a mostani a legjobb eddigi mérkőzése az idényben. Elindult a jobbszélről, majd kényszerítőzött Gravenberchhel, aztán a visszakapott labdát a sarokba lőtte.

PARIS SAINT-GERMAIN–ATALANTA 1–0: Lesgólt szerzett a PSG, a VAR szerint.

BAYERN MÜNCHEN–CHELSEA FC 1–0: Öngóllal szerzett vezetést a Bayern, Michael Olise beadása után Trevoh Chalobah-ról került a labda a hálóba.