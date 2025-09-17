ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Síelő az eplényi síarénában a szezonnyitó napján, 2022. december 14-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Most érdemes elkezdeni – ritka lehetőség a havas sportok szerelmeseinek

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Családi napot rendez szombaton a havas sportokat képviselő három sportági szakszövetség. Üsztöke Lél főszervező az InfoRádióban azt mondta, egyre népszerűbbek a téli sportok a gyermekek körében, és már nem kell elutazni Ausztriába vagy Szlovákiába, mert már itthon is remekül felszerelt, minőségi oktatást biztosító tanpályák vannak.

Idén is megtartják a havas sportágak családi napját. A Normafa Látogatóközpont negyedszer lesz a rendezvény kiemelt helyszíne, de a programhoz országszerte számos síiskola csatlakozott, így a tanpályáikon bárki síelhet és snowboardozhat szakképzett oktatók segítségével. A sportágválasztó programokat, bemutatókat és oktatásokat szombaton tartják.

Üsztöke Lél főszervező az InfoRádióban elmondta: a Normafán a síelés és a snowboardozás mellett ki lehet majd még próbálni a minisáncos síugrást vagy akár a lézeres lövészetet is. A családi napot azért szeptember harmadik szombatján tartják, mert a síiskolák a mostani időszakban indítják el tanfolyamaikat, aki pedig kedvet kap valamelyik sportághoz, és még az ősszel elkezdi a tanulást, az a hatékony oktatásnak köszönhetően megfelelő alaptudást szerezhet a főszezonra.

A főszervező is kiemelte, hogy nemcsak a Normafán várják különféle programok az érdeklődőket, a szombati eseményhez csatlakozó tanpályák listája elérhető a Síoktatók Magyarországi Szövetsége honlapján. Itt meg lehet találni a településünkhöz legközelebb található olyan síiskolát, amelyik tart családi napot. Mint mondta, az előző három évben nagyon sikeres volt a rendezvény, bízik benne, hogy idén is sokan ellátogatnak a Normafa Látogatóközpontba vagy más helyekre, tanpályákra. Az esemény három sportági szakszövetség (Magyar Síszövetség, Síoktatók Magyarországi Szövetsége, Magyar Snowboard Szövetség) szervezésében valósul meg. A főszervező legalább 300-400 látogató részvételére számít a Normafán.

Üsztöke Lél azt tanácsolja a téli sportok iránt érdeklődőknek, hogy szakképzett oktatókhoz forduljanak, akiket érdemes megkeresni már akár szombaton valamelyik tanpályán. Minden alapinformációt meg lehet tőlük tudni a választott sportággal kapcsolatban. A síoktató hozzátette: már nem kell elutazni Ausztriába, Szlovákiában vagy az Alpokba, ha valaki el akarja sajátítani a síelés alapjait, hiszen itthon is remekül felszerelt, minőségi oktatást biztosító tanpályák vannak. Természetesen az első edzéseket nem havas környezetben tartják, ugyanakkor Üsztöke Lél szerint

már heti egy-két egyórás mozgással is hamar meg lehet tanulni az alapokat, erre elegendő tíz alkalom.

Akik pedig túl vannak ezen, már nem úgy mennek a hóra, hogy nagy hátrányban vannak tudásban vagy a mozgásformákat illetően, hanem „az élvezeti faktor kerül előtérbe”.

A havas sportokkal való megismerkedés műanyag borítású tanpályákon zajlik, ahol vannak felvonók és minden más szükséges felszerelés rendelkezésre áll. A szakképzett oktatók hét közben és hétvégén is várják az érdeklődőket akár magánórákon, akár csoportosan.

Üsztöke Lél szerint egyre népszerűbbek a havas sportok a gyermekek körében. Magyarországon mintegy 500-700 ezer olyan ember él, aki rendszeresen eljár síelni, és a fiatalabbak közül is egyre többen meg akarnak tanulni síelni. Inkább az alpesi síelést választják a magyar emberek, az északi szakág (sífutás és síugrás) a második helyre szorul, de Üsztöke Lél elmondása szerint utóbbi is egyre népszerűbb a biatlonnal együtt. A síugrás ugyanakkor továbbra is egy olyan sportág, amit azért kevesebben űznek itthon, de egyesületi szinten Kőszegen meg lehet tanulni.

Kezdőlap    Sport    Most érdemes elkezdeni – ritka lehetőség a havas sportok szerelmeseinek

normafa

családi nap

snowboard

alpesi sí

havas sportok

síiskola

üsztöke lél

tanpálya

