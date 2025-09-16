Már most szombaton indul a sízés a Normafán!

A Magyar Sí Szövetség, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége és a Magyar Snowboard Szövetség idén is a Normafa Parkban rendezi meg a hagyományos sportnapját, amelyen a sí és a hódeszka mellett a lézeres lövészetet, valamint minisáncon a síugrást is kipróbálhatják az érdeklődők. A programhoz országszerte számos síiskola csatlakozott, így a tanpályáikon bárki síelhet és snowboardozhat szakképzett oktatók segítségével.

"Az országos kampány célja a havas sportok megismertetése, népszerűsítése, hogy segítségével a gyerekek és felnőttek a számukra legmegfelelőbb havas sportágat választhassák ki maguknak."

A Normafa Látogatóközpont negyedik alkalommal lesz a Havas Sportok Családi Napjának kiemelt helyszíne.

A Normafán a kezdők 10 órától a sportágválasztó programokban szakemberek segítségével, térítésmentesen és a sporteszközök biztosításával próbálhatják ki a síugrást minisáncon, a lézeres biatlont és az alpesi síelést műanyag tanpályán. A rendezvényen a síiskolákból érkező gyerekcsapatok, szabadstílusú hódeszkások, továbbá az adaptív sí és snowboard sportolók tartanak bemutatókat.

A programhoz kapcsolódó további pályákról a Síoktatók Magyarországi Szövetsége honlapján lehet tájékozódni.

Az eseményt azért szeptemberben tartják, mert a síiskolák ebben az időszakban indítják el tanfolyamaikat, és aki ősszel elkezdi a tanulást, az a rendkívül hatékony oktatásnak köszönhetően megfelelő alaptudást szerez a téli havas szezonra.

Képünk illusztráció.