2025. szeptember 17. szerda
burning flaming torch over cloudy sky.
Nyitókép: imagedepotpro/Getty Images

Már a 2028-as olimpia jegyeiről is lehet tudni, mikortól lesznek kaphatók

Infostart / MTI

Jövőre kezdik árulni és 28 dollárba kerül majd a legolcsóbb belépő a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

2026-tól kezdik el árusítani a 2028-as olimpiai játékok jegyeit.

A szervezők szerdai közlése szerint a helyi lakosok a többieknél korábban juthatnak majd hozzá a jegyekhez: a regisztrációs folyamat jövő januárban kezdődik, míg a paralimpiára 2027-től lehet majd belépőkhöz jutni. Az igénylők közül a regisztráció után ezúttal is sorsolással választják majd ki azokat a szerencséseket, akik megvásárolhatják a jegyeket.

A tavalyi, párizsi olimpia szervezői sok kritikát kaptak a drága, sokszor többszáz vagy többezer euróba kerülő belépők miatt, a legolcsóbb, 24 euróért gazdára találó jegyek pedig szinte azonnal elfogytak.

A Los Angeles-i ötkarikás játékok 2028. július 14. és 30. között lesznek.

Kezdőlap    Sport    Már a 2028-as olimpia jegyeiről is lehet tudni, mikortól lesznek kaphatók

olimpia

los angeles

jegyek

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
