Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíjának harmadik szabadedzésén a monte-carlói utcai pályán 2019. május 25-én. A futamot május 26-án rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno

Marad a Forma-1 Monacóban még egy ideig

Infostart / MTI

A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését, így a versenysorozat 2035-ig biztosan ellátogat a miniállamba.

Az F1 Media pénteki közleménye emlékeztetett rá, hogy a tradicionális utcai futam már az F1 első, 1950-es vb-idényében is szerepelt a naptárban, az eddigi megállapodás pedig 2031-ig volt érvényes.

A Forma-1-es Monacói Nagydíj a világ egyik leghíresebb sporteseménye, egyrészt azért, mert a belvárosi - a mindennapokban közúti közlekedésre használt - pálya különleges kihívás elé állítja a versenyzőket és a csapatokat, másrészt pedig a környezet és a helyszín a világsztárok és hírességek által leginkább látogatott, fényűző futammá teszi.

A mindössze 3,3 kilométer hosszú pályán olyan legendás pilóták diadalmaskodtak már, mint Michael Schumacher, Niki Lauda, Sir Jackie Stewart, Graham Hill, Ayrton Senna, vagy Alain Prost. A jelenlegi mezőny tagjai közül Fernando Alonso, Lewis Hamilton és Max Verstappen többször is győzött Monacóban, 2024-ben pedig Charles Leclerc lett az első az F1 történetében, akinek a hazai futamát sikerült itt megnyernie.

"Monaco utcái a Forma-1-es világbajnokság első napjaitól kezdve visszhangozzák a versenyautók hangját, és ezt az ikonikus helyszínt mind a versenyzők, mind pedig a szurkolók imádják, köszönhetően annak a különleges hangulatnak, amelyet a világ legcsillogóbb hercegsége biztosít" - nyilatkozta a szerződéshosszabbítással összefüggésben Stefano Domenicali, a Formula-1 Group vezérigazgatója.

forma-1

szerződés

monacói nagydíj

monte-carlo

