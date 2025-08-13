Magyar tévéstáb is ott lesz Szoboszlaiék pénteki PL-nyitómeccsén, kiderült, melyik csatorna adja

Helyszíni stábbal jelentkezik a MATCH4 csapata a 2025–2026-os angol bajnoki szezon (Premier League) első mérkőzéséről, amelyen a Liverpool a Bournemouth csapatát látja vendégül – írta az Index. A magyar riporterek a pálya széléről figyelik az eseményeket, interjúkat és riportokat is készítenek az érintettekkel.

Szoboszlai Dominikék bajnokként fogadják a Bournemouth együttesét, ami azért különleges, mert a a vendégegyüttes a frissen igazolt Kerkez Milos korábbi csapata. A Liverpool keretében idén már három magyar is szerepel: Szoboszlai mellett Kerkez és a kapus, Pécsi Ármin.

Arne Slot Liverpoolja az elődjétől, Jürgen Klopptól örökölt csapattal szerezte meg a bajnoki trófeát, de idén egy megújult együttes lép pályára. Elképesztő összegekért igazoltak, 116 millió fontért érkezett Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől, de jött Hugo Ekitike a Frankfurttól, és Jeremie Frimpong (szintén Leverkusen) is. A távozók között olyan sztárok is vannak, mint Trent Alexander-Arnold, Darwin Núnez és Luis Díaz.

A Network4 csatornái, az ARENA4 és a MATCH4, valamint a NET4+ streamingszolgáltató közvetítik ebben a szezonban is az Angol Ligakupa, a Skót Ligakupa, valamint az Olasz Kupa, a Coppa Italia fontosabb eseményeit. Ezekben a sorozatokban a héten már a főtábla, az egyenes kieséses szakasz kezdődik el, olyan sztárcsapatok részvételével, mint például a Celtic, a Milan vagy a Parma.