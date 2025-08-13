ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Magyar tévéstáb is ott lesz Szoboszlaiék pénteki PL-nyitómeccsén, kiderült, melyik csatorna adja

Infostart

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool Kerkez korábbi klubját, a Bournemouth együttesét fogadja pénteken, az angol labdarúgó Premier Liga nyitófordulójában.

Helyszíni stábbal jelentkezik a MATCH4 csapata a 2025–2026-os angol bajnoki szezon (Premier League) első mérkőzéséről, amelyen a Liverpool a Bournemouth csapatát látja vendégül – írta az Index. A magyar riporterek a pálya széléről figyelik az eseményeket, interjúkat és riportokat is készítenek az érintettekkel.

Szoboszlai Dominikék bajnokként fogadják a Bournemouth együttesét, ami azért különleges, mert a a vendégegyüttes a frissen igazolt Kerkez Milos korábbi csapata. A Liverpool keretében idén már három magyar is szerepel: Szoboszlai mellett Kerkez és a kapus, Pécsi Ármin.

Arne Slot Liverpoolja az elődjétől, Jürgen Klopptól örökölt csapattal szerezte meg a bajnoki trófeát, de idén egy megújult együttes lép pályára. Elképesztő összegekért igazoltak, 116 millió fontért érkezett Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől, de jött Hugo Ekitike a Frankfurttól, és Jeremie Frimpong (szintén Leverkusen) is. A távozók között olyan sztárok is vannak, mint Trent Alexander-Arnold, Darwin Núnez és Luis Díaz.

A Network4 csatornái, az ARENA4 és a MATCH4, valamint a NET4+ streamingszolgáltató közvetítik ebben a szezonban is az Angol Ligakupa, a Skót Ligakupa, valamint az Olasz Kupa, a Coppa Italia fontosabb eseményeit. Ezekben a sorozatokban a héten már a főtábla, az egyenes kieséses szakasz kezdődik el, olyan sztárcsapatok részvételével, mint például a Celtic, a Milan vagy a Parma.

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

A péntekre várható alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt az orosz–ukrán háború állását, kimenetelét, a békekötés esélyeit elemezte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, meddig van esélyük az ukránoknak megállítani az orosz betörést, minek kell még történnie egy tűzszünet előtt és miért nem kötik Moszkvát tetteiben a támogatói.
 

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
Lépett Oroszország: súlyos korlátozásokat vezetett be

Lépett Oroszország: súlyos korlátozásokat vezetett be

Részlegesen korlátozták Oroszországban a Telegram és a WhatsApp alkalmazásokon keresztül történő hívásokat - közölte szerdán az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzorn sajtószolgálata.

Súlyos baleset érte Demjén Ferencet - műteni kellett, koncertjeit lemondták

Súlyos baleset érte Demjén Ferencet - műteni kellett, koncertjeit lemondták

Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US ready to support Ukraine, Zelensky says after call with Trump

US ready to support Ukraine, Zelensky says after call with Trump

Ukraine's president says European leaders were united in "one voice towards one mission" as they spoke ahead of a Trump-Putin summit on Friday.

