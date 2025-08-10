ARÉNA
Szoboszlaiék kupadöntője indítja a focidélutánt - sport a tévében

Infostart / MTI

"Csak" hét focimeccs a képernyőn, de lesz elég esemény, akinek nem elég - mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot.

M4 Sport

17.45: Labdarúgás, NB I, ZTE-Győr

20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Paks

M4 Sport+

13.00: Strandröplabda, országos bajnokság, férfi és női bronzmérkőzés és döntő

17.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Puskás Akadémia

Sport 1

9.30, 11.45, 14.15, 16.45, 19.15: Kézilabda, női U17-es Európa-bajnokság, helyosztók, bronzmérkőzés, döntő

Sport 2

14.00: Lósport, galopp, Kincsem Park

18.30: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, New York Liberty-Minnesota Lynx

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Braga-Tondela

Eurosport 1

13.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 7. szakasz

16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 4. szakasz

18.30: Sznúker, szaúdi Masters

Eurosport 2

15.30: Vitorlázás, The Ocean Race Europe

18.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 4. nap

Spíler 1

15.55: Labdarúgás, angol Szuperkupa, Crystal Palace-Liverpool

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Karlsruhe

20.00: Autósport, Nascar, Go Bowling at The Glen, Cup Series

Match 4

13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 2. futam

17.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Sheffield Wednesday

20.30: Küzdősport, Hexagone MMA

