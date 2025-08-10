Szoboszlaiék kupadöntője indítja a focidélutánt - sport a tévében

A koncertipar már régen nem csupán zenéről szól – ez egy kifinomult logisztikai, pénzügyi és pszichológiai művelet. Az élménygazdaság térnyerése, a közösségi média által generált FOMO, és a stadionokat megtöltő világsztárok együttesen új szintre emelték a koncertélményt. Mindezt azonban árnyalja a jegyek másodpiacának torzító hatása, a kivérzett munkaerőpiac, valamint a kiemelkedően magas hazai áfakulcs. A háttérben pedig egy egész iparág dolgozik azon, hogy a rajongók időben bejussanak, és hideg legyen a sör. A témában Horváth Máté a Live Nation Central and Eastern Europe promótere, és Mihalik Zoltán a Plázs Siófok ügyvezetője volt a Checklist hétvégi különkiadásának vendége.