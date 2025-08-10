Szoboszlaiék kupadöntője indítja a focidélutánt - sport a tévében

M4 Sport
17.45: Labdarúgás, NB I, ZTE-Győr
20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Paks
M4 Sport+
13.00: Strandröplabda, országos bajnokság, férfi és női bronzmérkőzés és döntő
17.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Puskás Akadémia
Sport 1
9.30, 11.45, 14.15, 16.45, 19.15: Kézilabda, női U17-es Európa-bajnokság, helyosztók, bronzmérkőzés, döntő
Sport 2
14.00: Lósport, galopp, Kincsem Park
18.30: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, New York Liberty-Minnesota Lynx
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Braga-Tondela
Eurosport 1
13.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 7. szakasz
16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 4. szakasz
18.30: Sznúker, szaúdi Masters
Eurosport 2
15.30: Vitorlázás, The Ocean Race Europe
18.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 4. nap
Spíler 1
15.55: Labdarúgás, angol Szuperkupa, Crystal Palace-Liverpool
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Karlsruhe
20.00: Autósport, Nascar, Go Bowling at The Glen, Cup Series
Match 4
13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 2. futam
17.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Sheffield Wednesday
20.30: Küzdősport, Hexagone MMA