2025. augusztus 8. péntek László
A ferencvárosi Lisztes Krisztián, miután gólt szerzett a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - MOL Fehérvár FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. április 2-án.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Lisztes Krisztián visszatér a Ferencvároshoz

Infostart / MTI

Kölcsönjátékosként Lisztes Krisztián visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.

A zöld-fehérek pénteken honlapjukon jelentették be, hogy megállapodtak a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurttal, ennek értelmében a 20 éves támadó az idény végéig szerepel majd újra nevelőegyesületében.

A FTC-legenda Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán robbant be a felnőtt csapatba, az élvonalban őt választották akkor az Év felfedezettjének.

A Ferencvárosban 46 tétmérkőzésen 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, az Eintracht Frankfurt tavaly nyáron sajtóhírek szerint 6 millió euróért vásárolta meg, a német együttesben azóta viszont nem tudott bemutatkozni.

2025. augusztus 8. 16:18
