Tíz év után a múlté lett Hosszú Katinka egyik világcsúcsa – videó

A 18 esztendős úszó a kanadai Victoriában két napja 400 méter gyorson faragott az eddigi legjobb időből, hétfőn pedig 2:05.70-nel csapott a célba 200 méter vegyesen, ezzel 42 századot javított Hosszú 2:06.12-es csúcsán, melyet a kazanyi világbajnokságon ért el 2015. augusztus 3-án.

McIntosh utóbb elárulta, ez volt az egyik olyan rekord, amelynek a megdöntése régóta foglalkoztatta, többször közel járt már hozzá és boldog, hogy végre megcsinálta.

SUMMER MCINTOSH EARNS HER SECOND WORLD RECORD AT THE CANADIAN SWIMMING TRIALS ??



She breaks Katinka Hosszu’s 200m individual medley world record with a time of 2:05.70. pic.twitter.com/BWe6sknnzR