A Liverpool-legenda odáig van Kerkez Milos gólpasszától - videó

2-2-es döntetlent játszott egymással a Tottenham és a Bournemouth az angol bajnokságban, a vendégek első góljánál a magyar válogatott Kerkez Milos egy labdaszerzés után vitte végig a balszélen a labdát, majd tökéletesen adta át hosszan a túloldalon ütemre érkező Marcus Taverniernek, akinek már csak a kapuba kellett pöccintenie a labdát.

A második félidő elején aztán Justin Kluivert majdnem megszerezte a második gólt is, de a videóbíró végül elvette tőle a találatot, negyed órával később viszont Evanilson már érvényes gólt szerzett. A 84. percben Kepa kapus elkaszálta Szont a tizenhatoson belül, aki értékesítette a megítélt büntetőt. Több gól nem esett, így 2-2 lett a vége, ezzel a Bournemouth 8., a Tottenham a 13. a tabellán.

Annyira jól sikerült a magyar játékos beadása, hogy a Sky Sports szakértője, a Liverpool legendája, Jamie Carragher azt mondta, hogy ennél tökéletesebb passz már nem is lesz több a szezonban.

?️ Jamie Carragher: "What a cross from Milos Kerkez! This is all about him. Inch perfect… you won't see a better cross than that all season." (Sky Sports)



Kerkez, who is only 21-years-old, has 5 assists + 2 goals in the Premier League this season. ??? pic.twitter.com/rfXOwImS6X