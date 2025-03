Iraola szerint Kerkezt vissza kell fogni az edzések végén

Kerkez a Tottenham elleni találkozón adott tökéletes gólpassza nagy visszhangot váltott ki, részben ezért is került be a hét csapatába a Premier League-ben. A baszk menedzser, Andoni Iraola szerint játékosa nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, annak is betudhatóan, hogy rengeteget gyakorol.

Iraola elmondta, hogy Kerkez keményen dolgozik, már eddig is kiemelkedőnek mondható erőállapota és gyorsasága mellett fejleszti technikai tudását.

„Milos sokat fejlődött az elmúlt szezonhoz képest, és nagyszerű munkát végzett, szerintem védekezésben is” – fogalmazott.

A 2024–2025-ös Premier League-idényben Kerkez Milos már két gólt szerzett és öt gólpasszt jegyzett, ami azt mutatja, hogy veszélyesebbé vált a támadójátékban. Első angliai idényében nem szerzett gólt és csak egy gólpasszig jutott.

Az elmúlt időszakban megnőtt iránta az érdeklődés. A Bournemouth korábban azt jelezte, hogy nem feltétlenül kívánja eladni, de természetesen meghallgatja az érdeklődőket.

A legutóbbi konkrétum a Liverpoolhoz köthető: Arne Slot állítólag rábólintott arra, hogy a klub megkísérelje megszerezni a magyar játékost, különösen, mert lehet, hogy Andy Robertson, sőt Kosztasz Cimikasz is távozik.

A vélekedések szerint Kerkez 40 és 45 millió euró közötti árfolyamon megszerezhető. (Fontban ez 33,6 és 37,8 millió közötti összeg.)

