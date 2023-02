Tenisz Davis Kupa előtt: Fucsovics Márton és volt edzője újra egymásra van utalva

Péntektől Tatabányán küzd a magyar Davis Kupa-csapat a francia férfi teniszválogatottal. Az InfoRádió az esélyekről és a játékosok állapotáról is kérdezte Nagy Zoltán szövetségi kapitányt.

"Nem lesz könnyű menet, az biztos. Egy évvel ezelőtt Ausztráliában álltunk itt, amikor szintén a Világcsoportba jutás volt a tét, és nagyon szoros mérkőzésen végül vereséget szenvedtünk, de büszke voltam a csapatomra, 2:1-es vezetés is volt a párosmérkőzések után" - idézte fel az Ausztrália elleni csaták lefolyását.

Ezután szeptemberben Ukrajna ellen lépett pályára a magyar Davis Kupa-csapat, sikerült is nyernie, így jutott most újabb lehetőség küszöbére a második kiemelt Franciaország ellen.

"Erős tenisznemzetről van szó, tíz top 100-as játékosuk van, értelemszerűen nagyon magas szintű teniszre képesek" - fogalmazta meg az esélyeket.

Nem abban gondolkodik, hogy bravúr kell a győzelemhez, de az biztos, hogy tudásuk legjavát kell nyújtaniuk a játékosoknak.

"Azon leszek, hogy egy nagyon erős csapategység alakuljon ki, és maximálisan felkészüljünk taktikailag is, mentálisan is" - ígérte Nagy Zoltán, aki szerint fontos lesz, hogy

az első ütéstől az utolsóig a hazai közönség támogatását élvezzék, aminek ebben a kupában hatalmas szerepe van.

A játékosok eredményeiről, formájáról is beszélt.

"Decemberben a játékosok egy pihenő után kemény alapozásba kezdtek, januárban pedig mindenki versenyezni indult. Jó hír, hogy mindenki le tudott játszani már jó pár mérkőzést, a formájuk egyre jobb. Egészségileg rendben vannak. Valkusz Máté challenger-elődöntőt tudott játszani, Marozsán Fábián most szerepel ugyanezért, Fucsovics Márton egy év eleji challenger-tornagyőzelem után Ausztráliában is kifejezetten jól játszott, mérkőzésről mérkőzésre javult a teljesítménye, 32 közé jutott. Piros Zsombor pedig szintén Ausztráliában kezdte az évet, és a selejtező döntőjéig jutott" - sorolta a szakvezető.

Volt edző, volt tanítvány

Pikáns lehet, hogy Fucsovics Márton és Nagy Zoltán útjai ősszel részben különváltak, ám edző és tanítványa most egymásra van utalva.

"Három évet dolgoztunk együtt, összességében sikeres időszak volt. Nincs köztünk semmiféle olyan nézeteltérés, ami megnehezítené a közös munkát. Marci jó alany, profi teniszező, mindkettőnk részéről megvan a másik iránti bizalom, ami úgy gondolom, hogy szükséges lesz majd a mérkőzéseken" - írta le a helyzetet.

A szakításról is beszélt: Fucsovics Márton szerinte úgy érezhette, hogy új impulzusra van szüksége a karrierje fejlődése érdekében. Voltak nehézségei is az elmúlt évben, de úgy látja, át tudott billenni, meg is tudott újulni. Reményei szerint Fucsovics sikeres marad és a karrierje végéig képes lesz a top 100-ban maradni.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka