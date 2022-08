BL: Csercseszov ismertette a zöld–fehérek remélt sikerének receptjét

„Egyes játékosok hiánya kihathat a teljesítményre, de nem hinném, hogy ez túl nagy szerepet játszana a párharc kimenetelében, mert hiányzók mindig előfordulnak” – válaszolt az MTI érdeklődésére az orosz szakember, utalva arra, hogy az azeri bajnok több futballistáját is nélkülözte eltiltás miatt a múlt heti első felvonáson.

„Nekünk nem is ezzel kell foglalkozni, hanem a saját játékunkkal és taktikánkkal” – hangsúlyozta.

Csercseszov a saját hiányzóival kapcsolatban arról számolt be a hétfői sajtótájékoztatón, hogy Wingo már együtt edz a társaival, ezért remélhetőleg a következő bajnokin már játszhat, Ryan Mmaee pedig leülhet a kispadra a súlyos sérülését követően, Azerbajdzsánba csak a beutazási szabályok miatt nem tudott a csapattal tartani. Jó hírként közölte, hogy Mats Knoester már vasárnap is teljes értékű munkát végzett és Samy Mmaee, ha külön is, de már szintén edzett.

„Nem egy-egy játékelemben kell fejlődni, hanem mindenben. Védekezésben, támadásban és a kettő közti átmenetben.

Továbbá fontos, hogy minél hosszabban tudjuk fenntartani a magas színvonalú játékot” – adta meg a remélt siker receptjét Csercseszov a bakui 1–1-es döntetlen fényében.

Vécsei Bálint szerint erős csapat a Qarabag, de már a Ferencváros is megmutatta az elmúlt három évben, hogy lehet vele számolni, azaz a stabil csoportkörös klubok közé tartozik.

„Erős az azeriek támadó játéka, viszont hátul sebezhetőek, kiváltképpen azt figyelembe véve, hogy mi is erősek vagyunk elöl” – jelentette ki a válogatott középpályás. „Ezúttal mi leszünk hazai pályán, ami nagy előny, mert telt ház előtt arra készülünk, hogy mi fogunk dominálni”.

Vécsei arról is beszélt, hogy kifejezetten jót tett a múlt hétvégi bajnoki meccs elhalasztása az azerbajdzsáni utazást követően, mivel így több idejük volt a megfelelő fizikális és mentális felkészülésre, ami reményei szerint látszani fog a pályán.

BL, vagy EL

A mostani párharc keddi visszavágója – melyet az M4 Sport közvetít – 20 órától 1–1-es állásról indul a Groupama Arénában. A párharc győztese a BL-selejtező utolsó fordulójába jut, ahol a cseh Plzen és a moldovai Sheriff Tiraspol párharcának továbbjutójával találkozik. A vesztes átkerül az Európa-liga utolsó selejtezős fordulójába, ahol az ír Shamrock Rovers, valamint az északmacedón Skupi összecsapás győztesével találkozik.

Az már eldőlt, hogy mindkét csapat csoportkörben szerepelhet ebben az idényben, legrosszabb esetben – két vesztes párharc esetén – a Konferencia-ligában.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt