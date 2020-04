Hosszú Katinka bejelentette, mennyi idő kell neki visszatérni

Interjút adott a Nemzeti Sportnak Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő hétfő óta újra a Duna Arénában edz.

Felidézte, amikor az év elején egyre többen kezdtek arról beszélni, hogy nem lesz idén olimpia, még egyáltalán nem hitte el, a koronavírus-járványról pedig sokakhoz hasonlóan ő is azt gondolta, hogy ez a távol-kelet problémája csak.

"Amíg nem vagy személyesen érintett egy történetben, addig érezheted azt" - fogalmazott.

Valamikor a március végi országos bajnokság törlésekor tudatosult benne, hogy sok egyéb versenyét követően Tokió is ugrik. De hogyan viselte a döntést az a valaki, aki sok-sok éve meg sem áll?

"Nem tudtunk rajta változtatni, így nem is éltem meg annyira rosszul. Sőt, az elején a pihenés is jól jött, bár hiányoztak az életemből a megszokott események. Kipihentem magam. És közben arra is rájöttem, talán máskor túl sokat vállalok."

Persze most már - mint fogalmaz - "unja a banánt", ezért is jött már épp jókor, hogy edzhet, bár társaihoz hasonlóan fogalma sincs, hogy mire készül. "Megyek, de nem tudom, hová" - mondta.

Mindenesetre

szinten tartja magát, nehogy "százhúsz kilós legyen"

pár hónap múlva.

Vetélytársai közül Federica Pellegrini vagy Mireia Belmonta sem tud most edzeni, de például a svéd Sarah Sjöström már háziversenyeken edződhet.

Magát másfél hónap alatt tartja képesnek arra, hogy formába lendüljön, de

"ez kellemetlen másfél hónap lesz".

Arról, hogy átrendezheti az erőviszonyokat a járványhelyzet, úgy gondolja: nem.

Mindenesetre segíteni fogják a motivációját később azok a hangok, amelyek "leírják" őt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor