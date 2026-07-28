Az MTK vezeti a futballbajnokságot az első forduló után

Áprilisban is hasonló eredmény született a fővárosban, Kerezsi akkor is két góllal vette ki részét a zalaiak legyőzéséből.

A ZTE FC sorozatban kilenc nyeretlen bajnokinál tart az MTK ellen, öt vereség és négy döntetlen a mérlege.

A bajnok Győr nem tudott győzni a nyitófordulóban, a Ferencváros pedig kikapott, a tabella élén az MTK áll.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

MTK Budapest-Zalaegerszeg 3-0

Vasas FC-ETO FC Győr 2-2

DVSC-Puskás Akadémia FC 0-2

Paksi FC-Ferencvárosi TC 4-2

Kisvárda Master Good - Kispest-Honvéd FC 1-1

Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 2-1

A tabella:

1. MTK Budapest 1 1 0 0 3- 0 3

2. Paksi FC 1 1 0 0 4- 2 3

3. Puskás Akadémia FC 1 1 0 0 2- 0 3

4. Nyíregyháza Spartacus FC 1 1 0 0 2- 1 3

5. ETO FC 1 0 1 0 2- 2 1

Vasas FC 1 0 1 0 2- 2 1

7. Kispest-Honvéd FC 1 0 1 0 1- 1 1

Kisvárda Master Good 1 0 1 0 1- 1 1

9. Újpest FC 1 0 0 1 1- 2 0

10. Ferencvárosi TC 1 0 0 1 2- 4 0

11. Debreceni VSC 1 0 0 1 0- 2 0

12. Zalaegerszegi TE FC 1 0 0 1 0- 3 0

A 2. forduló programja

július 31., péntek:

Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 20.00

augusztus 1., szombat:

Kispest Honvéd FC-MTK Budapest 19.30

augusztus 2., vasárnap:

Újpest FC-Debreceni VSC 15.45

ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00

Ferencvárosi TC-Vasas FC 20.15

augusztus 3., hétfő:

Zalaegerszeg-Paksi FC 18.30

Az MTK–Zalaegerszeg mérkőzésen a hazaiak viszonylag korán megszerezték a vezetést, igaz, Kerezsi Zalán találatát csaknem háromperces videós visszajátszás követte, mert a gólpasszt adó Hinora Kristóf helyezkedését vizsgálták a VAR-kocsiban. A hosszas ellenőrzés végén kiderült, hogy az MTK támadója nem volt lesen a támadás indításakor, így Bognár Tamás játékvezető jelezte, középkezdéssel folytatódik a találkozó.

Kisvártatva a nyáron szerződtetett Stipe Radic növelhette volna az előnyt, de hat méterről a keresztléc fölé fejelt. A folyatatásban is az MTK futballozott veszélyesebben, sőt Kerezsi a 35. percben közel állt a duplázáshoz, de 12 méteres lövését követően a labda a lécről vágódott vissza. A zalaiak csak az első játékrész hajrájában jutottak el az ellenfél tizenhatosáig, a gólszerzési lehetőséghez azonban nem kerültek közelebb.

A fordulás után sem lehetett érezni a vendégek játékán az átütőerőt, így aztán a 69. percben el is dőlt a mérkőzés. Jurek Gábor a kezdőkör közeléből indította a középen kilépő Kerezsit, aki 16 méterről ballal emelt a kivetődő Gundel-Takács Bence felett a kapu közepébe. A találat után ismét majdnem háromperces VAR-ellenőrzés következett, de a lényegen nem változtatott, hogy a fővárosi kék-fehérek megduplázták előnyüket.

A középkezdést megelőzően pályára lépett Klausz Milán, aki korábban két részletben összesen két éven keresztül volt a ZTE labdarúgója, hétfő este azonban már az MTK-t erősítette, és a 71. percben a bal alsó sarokba gurította a labdát. Később a 21 éves támadó további két gólt is szerezhetett volna, az eredmény azonban már nem változott, de Pinezits Máté vezetőedző együttese így is magabiztos győzelemmel kezdte az idényt.