Az MTK vezeti a futballbajnokságot az első forduló után

Áprilisban is hasonló eredmény született a fővárosban, Kerezsi akkor is két góllal vette ki részét a zalaiak legyőzéséből.
A ZTE FC sorozatban kilenc nyeretlen bajnokinál tart az MTK ellen, öt vereség és négy döntetlen a mérlege.
A bajnok Győr nem tudott győzni a nyitófordulóban, a Ferencváros pedig kikapott, a tabella élén az MTK áll.
OTP Bank Liga, 1. forduló:
- MTK Budapest-Zalaegerszeg 3-0
- Vasas FC-ETO FC Győr 2-2
- DVSC-Puskás Akadémia FC 0-2
- Paksi FC-Ferencvárosi TC 4-2
- Kisvárda Master Good - Kispest-Honvéd FC 1-1
- Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 2-1
A tabella:
1. MTK Budapest 1 1 0 0 3- 0 3
2. Paksi FC 1 1 0 0 4- 2 3
3. Puskás Akadémia FC 1 1 0 0 2- 0 3
4. Nyíregyháza Spartacus FC 1 1 0 0 2- 1 3
5. ETO FC 1 0 1 0 2- 2 1
Vasas FC 1 0 1 0 2- 2 1
7. Kispest-Honvéd FC 1 0 1 0 1- 1 1
Kisvárda Master Good 1 0 1 0 1- 1 1
9. Újpest FC 1 0 0 1 1- 2 0
10. Ferencvárosi TC 1 0 0 1 2- 4 0
11. Debreceni VSC 1 0 0 1 0- 2 0
12. Zalaegerszegi TE FC 1 0 0 1 0- 3 0
A 2. forduló programja
július 31., péntek:
- Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 20.00
augusztus 1., szombat:
- Kispest Honvéd FC-MTK Budapest 19.30
augusztus 2., vasárnap:
- Újpest FC-Debreceni VSC 15.45
- ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
- Ferencvárosi TC-Vasas FC 20.15
augusztus 3., hétfő:
- Zalaegerszeg-Paksi FC 18.30
Az MTK–Zalaegerszeg mérkőzésen a hazaiak viszonylag korán megszerezték a vezetést, igaz, Kerezsi Zalán találatát csaknem háromperces videós visszajátszás követte, mert a gólpasszt adó Hinora Kristóf helyezkedését vizsgálták a VAR-kocsiban. A hosszas ellenőrzés végén kiderült, hogy az MTK támadója nem volt lesen a támadás indításakor, így Bognár Tamás játékvezető jelezte, középkezdéssel folytatódik a találkozó.
Kisvártatva a nyáron szerződtetett Stipe Radic növelhette volna az előnyt, de hat méterről a keresztléc fölé fejelt. A folyatatásban is az MTK futballozott veszélyesebben, sőt Kerezsi a 35. percben közel állt a duplázáshoz, de 12 méteres lövését követően a labda a lécről vágódott vissza. A zalaiak csak az első játékrész hajrájában jutottak el az ellenfél tizenhatosáig, a gólszerzési lehetőséghez azonban nem kerültek közelebb.
A fordulás után sem lehetett érezni a vendégek játékán az átütőerőt, így aztán a 69. percben el is dőlt a mérkőzés. Jurek Gábor a kezdőkör közeléből indította a középen kilépő Kerezsit, aki 16 méterről ballal emelt a kivetődő Gundel-Takács Bence felett a kapu közepébe. A találat után ismét majdnem háromperces VAR-ellenőrzés következett, de a lényegen nem változtatott, hogy a fővárosi kék-fehérek megduplázták előnyüket.
A középkezdést megelőzően pályára lépett Klausz Milán, aki korábban két részletben összesen két éven keresztül volt a ZTE labdarúgója, hétfő este azonban már az MTK-t erősítette, és a 71. percben a bal alsó sarokba gurította a labdát. Később a 21 éves támadó további két gólt is szerezhetett volna, az eredmény azonban már nem változott, de Pinezits Máté vezetőedző együttese így is magabiztos győzelemmel kezdte az idényt.