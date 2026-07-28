Jelezni kell az AI-reklámokat

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Nyitókép: Yaroslav Kushta/Getty Images

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Infostart / MTI

Izraelben kötelezővé vált megjelölni a mesterséges intelligenciával készített vagy módosított választási kampányanyagokat az izraeli parlament (kneszet) központi választási bizottságának vasárnapi döntése alapján.

A bizottságban elfogadott szabályozás szerint jól látható és egyértelmű figyelmeztetéssel kell ellátni minden olyan választási kampánycélú kép- vagy hanganyagot, amelyet teljes egészében vagy részben mesterséges intelligencia vagy más digitális eszközök segítségével hoztak létre, illetve ilyen módon lényegesen módosítottak.

Erről írásban, külön grafikus jelöléssel vagy hangos közléssel kell tájékoztatni, jól látható helyen, könnyen olvasható betűtípussal és a tartalom nyelvén.

Nyomtatott anyagoknál vagy képeknél a jelölés méretének el kell érnie a tartalom magasságának legalább öt százalékát. Videók esetében a figyelmeztetésnek a teljes lejátszás ideje alatt láthatónak kell maradnia, hanganyagoknál pedig a felvétel elején és végén kell elhangoznia.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök néhány napja bírálatok kereszttüzébe került egy mesterséges intelligenciával készített kampányvideója miatt, amelyben bírálói szerint kigúnyolják politikai riválisát, Gadi Ejzenkotot, ráadásul a Gázában elesett fiát megjelenítve.

A videón Ejzenkot látható, amint egy virágos mezőn tárt karokkal egy, a fiára hasonlító fiatalember felé fut, akinek pólóján az "Egységes Izrael" felirat olvasható. A zene felerősödik, majd Ejzenkot elszalad mellette, és az arab izraeli politikus, Manszúr Abbász karjaiba fut, akit átölel. Abbász a közelgő választásokon induló egyik arab párt vezetője.

Az október 27-én tartandó parlamenti választásokhoz fűződő kampányidőszak július 17-én, a kneszet feloszlatásával megkezdődött. Ez lesz az első parlamenti választás a Hamász Izrael elleni, 2023. október 7-i támadása, valamint az azt követő, a Hamász, illetve később Irán és a libanoni Hezbollah elleni izraeli háború kezdete óta.

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