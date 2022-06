Rejteget veszélyeket az Európai Bizottság elleni bizalmatlanság - a nap hírei

A jövő évi költségvetés célja a rezsicsökkentés és a honvédelem megerősítése - jelentette ki a pénzügyminiszter, mielőtt átadta a költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlés elnökének. Varga Mihály azt mondta: a kormány olyan törvénytervezetet készített, amely megvédi az eddigi eredményeket, gondoskodik a magyar családok biztonságáról és növekedési pályán tartja a gazdaságot. Kiemelte: a törvényjavaslatban 4,1 százalékos gazdasági növekedés, 3,5 százalékos hiánycél, a jövő év végére 73,8 százalékig csökkenő államadósság ráta és 5,2 százalékos infláció szerepel. Jövőre is lesz 13. havi nyugdíj, várható nyugdíjprémium, az év eleji emelés pedig 5,2 százalékos lesz - derül ki a költségvetés tervezetéből.

Megkezdte a következő évekre tervezett több ezer állami beruházás áttekintését Lázár János építési és beruházási miniszter és csapata. Elsőként a Beruházási Ügynökség vezetőivel tartottak találkozót. A Portfolio.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy a miniszter a két héttel ezelőtti parlamenti meghallgatásán már jelezte, hogy az első és legfontosabb feladatai között szerepel, hogy áttekintsék az állam beruházásait. Úgy vélte: adott esetben felül kell vizsgálni bizonyos beruházásokat. A kormány az idei és a következő évben a költségvetési kiigazítás részeként 1150 milliárd forintnyi beruházást tervez elhalasztani.

A cseh és a magyar államfő is megerősítette a két ország elkötelezettségét a visegrádi négyek együttműködése iránt. Novák Katalin kétnapos látogatásán tárgyalt Prágában Milos Zemannal. A cseh vezető arról beszélt, hogy Prágának nem érdeke a V4 együttműködés gyengítése. Milos Zeman az újságírók előtt ismételten elítélte azokat a cseh politikusokat, akik az elmúlt hónapokban, elsősorban az orosz-ukrán háború kapcsán, bíráló hangnemben nyilatkoztak Magyarországról és a magyar politikusokról.

Kőrösi Csaba lesz idén szeptembertől egy éven át az ENSZ Közgyűlésének elnöke - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Legutóbb 40 éve töltötte be ezt a posztot magyar szakember. Szijjártó Péter azután mondta ezt, hogy az ENSZ Közgyűlése közfelkiáltással megválasztotta a 77. ülésszak elnökét New Yorkban. A tárcavezető arról számolt be, hogy teljesen új világrend van kialakulóban, amely komoly kihívásokat jelent a nemzetközi közösség számára.

Az uniós források felhasználásáért felelős miniszter attól tart, hogy Magyarország is kárát láthatja annak a bizalmatlansági kezdeményezésnek, amelyet európai parlamenti képviselők indítottak az Európai Bizottság elnöke ellen. Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában veszélyes jelnek nevezte, hogy a Renew Europe néhány képviselője bizalmatlansági indítványhoz gyűjt aláírásokat az Európai Parlamentben az Ursula von der Leyennel vezette bizottsággal szemben, szerintük ugyanis elhamarkodott volt a lengyel helyreállítási terv elfogadása.

Brüsszel a lengyel helyreállítási terv elfogadása ellenére sem fizet Varsónak addig, amíg az ország nem hagyja jóvá az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosító szabályozást. Ezt az Európai Bizottság elnöke erősítette meg Strasbourgban. Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén a témában tartott vitában közölte, a lengyel terv jóváhagyása egyértelmű, az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosításához fűződő kötelezettség-vállalások teljesítéséhez kötődik. Hozzátette: a lengyel helyreállítási terv jóváhagyása nem függeszti fel a folyamatban lévő kötelezettség-szegési eljárásokat.

Előzetes megállapodás született az Európai Unióban az európai minimálbér szabályairól. Az új jogszabály minden olyan uniós munkavállalóra vonatkozik majd, aki munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkezik. Azok az uniós országok, melyekben a minimálbért kollektív szerződések védik, nem lesznek kötelesek bevezetni a jogszabályt. A tagállamoknak értékelniük kell, hogy a meglévő minimálbér-szabályozásaik megfelelőek-e a tisztességes életszínvonal biztosításához, figyelembe véve saját társadalmi és gazdasági feltételeiket, vásárlóerejüket, illetve a hosszú távú nemzeti termelékenységi szinteket és fejleményeket.

Intézkedési csomagokat dolgoz ki az energiaköltségek kezelésére a városvezetés a legnagyobb fogyasztású fővárosi tulajdonú cégekkel a rezsiválság hatásainak mérséklésére. A Főpolgármesteri Hivatal azt írta: megállapodtak abban, hogy kidolgoznak egy rövid és egy középtávú intézkedési csomagot, miután a kormány legutóbbi bejelentése szerint a rezsicsökkentés jelenlegi formájának megszüntetése olyan közszolgáltatásokat is érint, amelyeket nem leépíteni, hanem fejleszteni kell, és amelyeket a főváros fejleszteni is fog.

Rontotta a magyar gazdaságra vonatkozó idei és jövő évi előrejelzését a Világbank a januári prognózisához képest. A várakozások szerint a magyar gazdaság az idén 4,6 százalékkal, jövőre 3,8 százalékkal, 2024-ben pedig 3,4 százalékkal bővül. Ezzel az idei prognózist 0,4 százalékponttal, a jövő évit 0,5 százalékponttal rontotta a Világbank. A Világbank előzőleg jelentősen, 1,2 százalékponttal 2,9 százalékra csökkentette idei globális növekedési előrejelzését, és arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ukrajnai háborúja súlyosbította a pandémia okozta károkat, így számos országnak recesszióval kell szembenéznie.