Nem választhatunk majd a vakcinák közül - a nap hírei

A miniszterelnök szerint Magyarországnak és Lengyelországnak jó esélye van a győzelemre az uniós költségvetési vitában, ha a következő napokban jó irányba haladnak tovább a dolgok. Orbán Viktor Varsóban tárgyalt lengyel kollégájával. Úgy értékelte, hogy jelenleg közelebb van egymáshoz Magyarország és Lengyelország, valamint az unió német soros elnökségének és több más tagállam kormányának az álláspontja, mint néhány héttel vagy nappal ezelőtt. Kiemelte: fontosnak tartják az unió alapszerződéseiben foglaltak, a nemzeti érdekek, illetve a Magyarországnak és Lengyelországnak járó pénzügyi források megvédését.

Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra - erősítette meg az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján hangsúlyozta: az igények alapján becsülik meg, hogy milyen mennyiségű vakcinát kell rendelni. Hangsúlyozta: a regisztráció nem befolyásolja, milyen sorrendben oltják be az embereket. A vakcinát elsőként az egészségügyi dolgozóknak, a védekezésben résztvevőknek adják be. Hozzátette: a tömeges oltás csak a magyar hatóságok engedélye után kezdődhet meg, várhatóan 2021 első negyedévében. Közölte: a vakcinák közül nem lehet majd választani.

Az elmúlt 24 órában újabb 2219 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést. 136 többségében idős, krónikus beteg halt meg a betegség szövődményeiben. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 175 ezret. A 8045 páciens közül 656-an szorulnak gépi lélegeztetésre. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy az adatok szerint a tetőzés állapotában van a járvány, de ezt csak az előírások szigorú betartásával lehet megtartani, bármilyen lazítás rontaná a helyzetet és növelné az egészségügyi intézmények amúgy is nagy leterheltségét.

A kormány január végéig meghosszabbítja az 50 százalékos bértámogatást a turizmusban és a vendéglátásban. Az ágazat képviselőivel tartott egyeztetés után a pénzügyminiszter azt mondta, az adó- és járulékkedvezmények is megmaradnak, így az ágazatban működő vállalkozások mentesülnek a munkáltatói adóterhek megfizetése alól. Varga Mihály azt is bejelentette, hogy ezeket a kedvezményeket kiterjesztik az utazásszervezéssel foglalkozó cégekre is.

A fővárosi önkormányzat folytatja a szociális ellátásban dolgozók koronavírus elleni szűrését - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A tájékoztatás szerint megérkezett a Városházára 100 ezer antigén-gyorsteszt, ennek a felét - lakosságarányosan - átadják a budapesti kerületeknek; a városrészekben a jövő héten elkezdik a tesztelést a helyi igények szerint. A másik 50 ezer tesztből lehetőséget biztosítanak a szűrésre a nélkülözhetetlen városi közszolgáltató cégek dolgozói számára.

Továbbra is Törökország kezében van az Európai Unió biztonsága - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Ankarában. Szijjártó Péter azután beszélt erről, hogy török hivatali partnerével egyeztetett. A Mevlüt Cavusogluval tartott közös tájékoztatón sürgette Brüsszelt, hogy hiánytalanul fizesse ki Törökországnak azt a 6 milliárd eurót, amelyet a 2016-os migrációs megállapodásban vállalt. A török külügyminiszter arról beszélt, hogy Ankarának a teljes jogú uniós tagság a célja.

A Fitch Ratings szerint tíz éve nem volt a jelenlegihez hasonlóan kedvezőtlen a közép- és kelet-európai gazdaságok államadós-besorolási kilátásainak megoszlása. Magyarország a listán stabil kilátással szerepel. Helyzetértékelésében a Fitch Ratings arra hívja fel a figyelmet, hogy 22 közép- és kelet-európai ország közül hétnek a szuverén adósbesorolására van érvényben leminősítés lehetőségét jelző negatív kilátás.

Brüsszelben tárgyal szerdán a brit kormányfő a majdani viszonyrendszerről folyó egyeztetések ügyében a fennmaradt nézetkülönbségekről. Boris Johnson és az Európai Bizottság elnöke szerint még mindig nincsenek meg a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeit rögzítő megállapodás feltételei. Nincs egyetértés az egyenlő versenyfeltételek, a halászat szabályozása ügyében. Maros Sefcovic intézményközi kapcsolatokért felelős uniós biztos hangsúlyozta: London visszavonja a brit belső piac szabályozási jogköreit érintő, ellentmondásosnak tartott törvényjavaslatának legvitatottabb pontjait.

Korrupció gyanúja miatt két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönt kért az ügyész Nicolas Sarkozy francia köztársasági elnökre. A volt államfőt és ügyvédjét azzal vádolják, hogy meg akartak vesztegetni egy magas rangú bírót információkért cserébe. Nicolas Sarkozy ellen több eljárás is folyamatban van, de ez az első, amely bírósági szakaszba került, és az első alkalom az 1958 óta tartó V. köztársaság történetében, hogy korrupció gyanújával kell egy volt köztársasági elnöknek bíróság elé állnia.