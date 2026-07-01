Elhunyt a Lúdas Matyi, a Vuk, a Szaffi és a Vízipók készítője

Életének 90. évében kedd éjjel elhunyt Henrik Irén Balázs Béla-díjas animációs operatőr, a magyar rajzfilm meghatározó alkotója, Dargay Attila egykori alkotótársa és özvegye – tudatták a művész hozzátartozói.

Henrik Irén 1937. június 11-én született Budapesten. Pályáját 1956-ban kezdte a Pannónia Filmstúdióban, ahol kezdetben a rajzolt képek kifestésével foglalkozott. Később gyártásvezetőként, segédoperatőrként, majd 1963-tól operatőrként dolgozott.

Munkássága során a magyar animáció kiemelkedő alkotóival, köztük Ternovszky Bélával, Nepp Józseffel, Reisenbüchler Sándorral és Dargay Attilával dolgozott együtt.

Közreműködött számos reklámfilm, rajzfilmsorozat és egész estés animációs film elkészítésében, emellett fényképezte a Gusztáv- és a Peti-sorozat epizódjait is.

Operatőrként olyan meghatározó alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Lúdas Matyi (1977), a Vuk (1981), a Hófehér (1984), a Szaffi (1985), Az erdő kapitánya (1988) vagy a Vízipók-csodapók sorozat.

Korábbi munkái között szerepel egyebek mellett A telhetetlen méhecske, A ceruza és a radír, A piros pöttyös labda, a Variációk egy sárkányra, az Össztánc, a Modern edzésmódszerek és a Megalkuvó macskák.

Szakmai tapasztalatával a közelmúltban is segítette a magyar animációt: tanácsadóként vett részt a Dargay Attila eredeti figuratervei alapján készült, 2025-ben bemutatott Csongor és Tünde egész estés animációs film elkészítésében.

Henrik Irén energiája, szakmai elhivatottsága, kedvessége és életvidámsága meghatározó része volt a magyar animációs közösségnek. Halálával a hazai animációs szakma egyik kiemelkedő alkotóját veszítette el – hangsúlyozták.