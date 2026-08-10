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LOS ANGELES - OCTOBER 19: Actor Ben Jones, star in the CBS television movie The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollyood, is photographed on October 19, 1999, in Hollywood, California. (Photo by CBS via Getty Images)
Nyitókép: CBS Photo Archive/Getty Images

Elhunyt a kultikus Hazárd megye lordjai színésze

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Ben Jones 84 éves volt, halálát szívroham okozta. Felesége megtört szívvel búcsúzott tőle.

Vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt Ben Jones, a Hazárd megye lordjai című klasszikus tévésorozat sztárja – írja a femina.hu.

A sorozatban Ben Jones alakította Cooter Davenportot, valamint két cikluson át az Egyesült Államok Képviselőházának is tagja volt. Felesége megtörten búcsúzott a 84 éves színésztől közösségi oldalán:

„Ma elveszítettem életem szerelmét. Ben súlyos szívroham következtében hunyt el” – írta az özvegy, Alma Viator. „Otthon pihent kedvenc foteljében, és arra várt, hogy kezdődjön a meccs, amelyen a Braves elveri a Yankees csapatát. Ben csodálatos, gazdag és tartalmas életet élt. Rengetegen szerették, és ő is sokakat szeretett. Hiányozni fog. Nagyon-nagyon szerettem” – tette hozzá.

Ben Jones neve főként a már említett sorozatból, a Hazárd megye lordjaiból lehet ismert az itthoni közönség számára is, melynek mind a hét évadában szerepelt, de más tévés alkotásokban és filmekben is vállalt szerepet. Ilyen volt többek között a Smokey és a Bandita, a Moonrunners vagy az As the World Turns.

Képviselőjelöltként 1988-ban indult Georgia állam negyedik választókerületében, és győzött. 1990-ben újraválasztották, ám négy évvel később alulmaradt Newt Gingrichcsel szemben.

Sorozatbéli kollégája, a Luke Duke-ot játszó Tom Wopat is megemlékezett Ben Jonesról: „A Hazárd megye lordjai stábja ma újabb meghatározó tagját veszítette el. Ben Jones nagyszerű barát volt, és elszánt szószólója mindannak a jónak, amit a szórakoztatóipar nyújthat.”

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Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt a kultikus Hazárd megye lordjai színésze

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