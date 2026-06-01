A 80. születésnapját október 14-én betöltõ Nádas Péter író Minimo. A sötétség színein címû fotókiállításának megnyitóján a Deák Erika Galériában 2020. szeptember 29-én. Az író okostelefonnal készített új fotósorozatát bemutató tárlat november 11-ig tekinthetõ meg.
Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

Rangos kitüntetést kapott Németországban Nádas Péter író

Infostart / MTI

Az író Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnöktől vehette át a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét, ami a legmagasabb kitüntetés, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a közjóért tett szolgálatokért adományozhat.

A Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjével tüntették ki Nádas Péter Kossuth-díjas írót vasárnap Berlinben – közölte a Sárközy és Társai Kiadó hétfőn.

Az elismerést Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök adta át, miután Nádas Pétert nyílt ülésén köszöntötte tagjainak sorában a Pour le Mérite tudományos és művészeti rend.

Az 1740-ben alapított, rangos német rend tavaly júniusi zárt ülésén döntött az új tagok felvételéről. Az újonnan megválasztott tagokat – köztük Nádas Pétert – május 31-én, a rend nyilvános ülésén köszöntötték a Konzerthaus Berlinben.

Az írót az irodalmi Nobel-díjas Herta Müller méltatta laudációjában.

A szintén a rend tagjai közé tartozó német írónő beszédében Nádas Péter Világló részletek című memoárjából idézett, és az írói mellett fotográfusi munkásságát is kiemelte.

A sajtóanyagban kitértek arra is, hogy az Érdemesek rendjének 1952 óta a mindenkori német szövetségi elnök a fővédnöke. Így a Rend nyilvános ülését követően 2026. május 31-én a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián Nádas Péter – immár a Pour le Mérite tagjaként – Frank-Walter Steinmeier államfőtől vehette át a neki ítélt Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. A kiadó hozzátette:

ez az érdemérem a legmagasabb kitüntetés, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a közjóért tett szolgálatokért adományozhat.

Az elismerésnek ugyanezt a fokozatát 1998-ban Sólyom László alkotmányjogász, Magyarország korábbi köztársasági elnöke vehette át. Ezzel a fokozatú kitüntetéssel jutalmazták többek között Pina Bausch táncos-koreográfus, David Chipperfield brit építész, Wilhelm Furtwängler karmester és zeneszerző, Anselm Kiefer festő és szobrász, Herta Müller, valamint Steven Spielberg filmrendező munkásságát is. A kitüntetéssel nem jár pénzjutalom.

Magyar Péter felszólal napirend előtt – cikkünk frissül
Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. A találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében a kormányfő jelezte: a kormány stratégiai partnerként tekint az MNB-re.
Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Többnyire pozitív hangulatban kezdődött a hét a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai tőzsde történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződik. Az amerikai-iráni konfliktusban nincs előrelépés, Donald Trump azt nyilatkozta, hogy neki nem sietős a megállapodás. Az olajár emelkedik is ma reggel, amiben az is szerepet játszik, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben.

Berúgta a szakma ajtaját a Loupe társulás: elképesztő pénzeket kaszált 2025-ban Lovas Rozi, Molnár Áron és Lengyel Tamás színháza

A Loupe Színházi Társulás bevétele 2025-ben több mint ötszörösére, 874 millió forintra ugrott.

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

