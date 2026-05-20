Először nyert mandarin nyelven írt regény Nemzetközi Booker-díjat.

Kedd este hirdették ki a Nemzetközi Booker-díj idei győztesét, aki a tajvani Yang Shuang-zi lett. A rangos díjat először nyerte el egy olyan regény, amely eredetileg mandarin nyelven jelent meg – írja a Könyves Magazin a The Guardian beszámolója alapján.

A most díjazott, Taiwan Travelogue című könyvet Lin King fordította le angolra. A szakmai zsűri indoklása szerint a regény igazi egyedisége abban rejlik, hogy egyszerre egy romantikus történet és egy tűpontos posztkoloniális mű. Natasha Brown zsűrielnök szerint nagyon izgalmassá teszi a regényt, hogy egyszerre szerepelnek benne a szereplők elképzelt lábjegyzetei és utószavai, valamint a fordító valódi jegyzetei.

Maga a sztori a regényíró szemszögéből megírt visszaemlékezés, aki 1938-van a japánok által megszállt Tajvanra utazik. Egy gasztronómiai körúton vesz részt egy tolmács társaságában, akibe idővel szerelmes lesz.

A győztes, Yang Shuang-zi – aki videójáték-forgatókönyveket ír, valamint mangákat is készít – az elismerés mellé 50 ezer angol font pénzjutalmat is kap, de ezen az összegen osztoznia kell a fordítóval.