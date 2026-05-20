Először nyert mandarin nyelven írt regény Nemzetközi Booker-díjat

A Taiwan Travelogue című könyvet Yang Shuang-zi írta, aki a fordítóval fog osztozni az elismerés mellé járó 50 ezer angol fontos pénzjutalmon.

Kedd este hirdették ki a Nemzetközi Booker-díj idei győztesét, aki a tajvani Yang Shuang-zi lett. A rangos díjat először nyerte el egy olyan regény, amely eredetileg mandarin nyelven jelent meg – írja a Könyves Magazin a The Guardian beszámolója alapján.

A most díjazott, Taiwan Travelogue című könyvet Lin King fordította le angolra. A szakmai zsűri indoklása szerint a regény igazi egyedisége abban rejlik, hogy egyszerre egy romantikus történet és egy tűpontos posztkoloniális mű. Natasha Brown zsűrielnök szerint nagyon izgalmassá teszi a regényt, hogy egyszerre szerepelnek benne a szereplők elképzelt lábjegyzetei és utószavai, valamint a fordító valódi jegyzetei.

Maga a sztori a regényíró szemszögéből megírt visszaemlékezés, aki 1938-van a japánok által megszállt Tajvanra utazik. Egy gasztronómiai körúton vesz részt egy tolmács társaságában, akibe idővel szerelmes lesz.

A győztes, Yang Shuang-zi – aki videójáték-forgatókönyveket ír, valamint mangákat is készít – az elismerés mellé 50 ezer angol font pénzjutalmat is kap, de ezen az összegen osztoznia kell a fordítóval.

A nettó 546 ezer forintnál az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Magyar Péter „barátok között van" – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról.

Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

