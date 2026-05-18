Brutális áron, a kikiáltási ár duplájáért kelt el Vaszary János egyik festménye

Az aukció legjobban várt tétele, Vaszary János tengerparti képe a kikiáltási árat megduplázva, 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai festményéért pedig 44 millió forintot fizettek a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén vasárnap – közölte az aukciós ház kommunikációjával megbízott ügynökség hétfőn.

A közlemény kiemeli: hatalmas várakozás előzte meg a Virág Judit Galéria 81. klasszikus árverését, amelynek eredményei minden várakozást felülmúltak; hosszas licitharcok, magas leütési árak jellemezték az estét.

Közölték: Vaszary János 1927-ben festett A Piazza dell’Unitá Triesztben című festménye a 75 millió forintos kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el. Az aukció egyik művészeti szenzációja Szobotka Imre, a „magyar Picasso” egyik korai művének felbukkanása volt: a kubista magyar festő Műteremben című festménye 44 millió forintért kelt el. Faragó Endre, a magyar avantgárd úttörőjének Kávéházi jelenet című alkotása 10 millió forintért került a közönség elé és végül 23 milliót ért – áll a közleményben, amely szerint Patkó Károly Subiaco című, egy olasz kisváros piacát bemutató festménye 19 millió forintért cserélt gazdát.

Márffy Ödön 1931-es Teraszon című festménye 8,5 millió forintról indult, és végül 18 millió forintnál ütötték le. Kádár Béla több műve is remekelt az este folyamán, közülük is kiemelkedik a Muzsika című, fiatal lányokat és a zenélés örömteli pillanatát megörökítő 1931-es kép, amelynek ára 4,4 millió forintról 14 millió forintig jutott el. Batthyány Gyula Betyár mulatság című mozgalmas festménye 6,5 millió forintért került a közönség elé és 14 millió forintért kelt el. Hatalmas licitharc bontakozott ki Csáky László Cseresznyefa-virágzás című képéért, amely 1,8 millió forintról startolt és 8,5 millió forintnál állt meg, vagyis csaknem ötszörös árat ért el.

Scheiber Hugó Bárban című festménye 3 millióról 8 millióra, míg Mednyánszky László Tátra című kisméretű festményének ára 950 ezer forintról 4,2 millió emelkedett.

A Zsolnay-kerámiák között az 1904-ből származó virágedény gondolkodó férfialakkal a 28 milliós világrekordot súrolva, 26 millió forintért kelt el. Egy 1899-es, művészettörténeti korszakokon átívelő Zsolnay remekmű ára is 8 millió forintig kúszott fel, ugyanennyiért kelt el egy 1900-ból származó kulacs is.

Kedden lesz a kortárs és háború utáni művek számára dedikált árverés, amelynek kiemelkedő tétele Hantai Simon 1955-ben készült Kompozíciója.