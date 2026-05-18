ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.45
usd:
310.64
bux:
131346.58
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
People holding up customer number pacing a bid
Nyitókép: hxdbzxy/Getty Images

Brutális áron, a kikiáltási ár duplájáért kelt el Vaszary János egyik festménye

Infostart / MTI

Nem ez volt azonban az egyetlen olyan kép a Virág Judit Galéria vasárnap tartott tavaszi árverésén, ami meglepően magas áron cserélt gazdát – volt olyan műalkotás, ami megötszörözte az árát, mire lesújtott a kalapács.

Az aukció legjobban várt tétele, Vaszary János tengerparti képe a kikiáltási árat megduplázva, 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai festményéért pedig 44 millió forintot fizettek a Virág Judit Galéria tavaszi árverésén vasárnap – közölte az aukciós ház kommunikációjával megbízott ügynökség hétfőn.

A közlemény kiemeli: hatalmas várakozás előzte meg a Virág Judit Galéria 81. klasszikus árverését, amelynek eredményei minden várakozást felülmúltak; hosszas licitharcok, magas leütési árak jellemezték az estét.

Közölték: Vaszary János 1927-ben festett A Piazza dell’Unitá Triesztben című festménye a 75 millió forintos kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el. Az aukció egyik művészeti szenzációja Szobotka Imre, a „magyar Picasso” egyik korai művének felbukkanása volt: a kubista magyar festő Műteremben című festménye 44 millió forintért kelt el. Faragó Endre, a magyar avantgárd úttörőjének Kávéházi jelenet című alkotása 10 millió forintért került a közönség elé és végül 23 milliót ért – áll a közleményben, amely szerint Patkó Károly Subiaco című, egy olasz kisváros piacát bemutató festménye 19 millió forintért cserélt gazdát.

Márffy Ödön 1931-es Teraszon című festménye 8,5 millió forintról indult, és végül 18 millió forintnál ütötték le. Kádár Béla több műve is remekelt az este folyamán, közülük is kiemelkedik a Muzsika című, fiatal lányokat és a zenélés örömteli pillanatát megörökítő 1931-es kép, amelynek ára 4,4 millió forintról 14 millió forintig jutott el. Batthyány Gyula Betyár mulatság című mozgalmas festménye 6,5 millió forintért került a közönség elé és 14 millió forintért kelt el. Hatalmas licitharc bontakozott ki Csáky László Cseresznyefa-virágzás című képéért, amely 1,8 millió forintról startolt és 8,5 millió forintnál állt meg, vagyis csaknem ötszörös árat ért el.

Scheiber Hugó Bárban című festménye 3 millióról 8 millióra, míg Mednyánszky László Tátra című kisméretű festményének ára 950 ezer forintról 4,2 millió emelkedett.

A Zsolnay-kerámiák között az 1904-ből származó virágedény gondolkodó férfialakkal a 28 milliós világrekordot súrolva, 26 millió forintért kelt el. Egy 1899-es, művészettörténeti korszakokon átívelő Zsolnay remekmű ára is 8 millió forintig kúszott fel, ugyanennyiért kelt el egy 1900-ból származó kulacs is.

Kedden lesz a kortárs és háború utáni művek számára dedikált árverés, amelynek kiemelkedő tétele Hantai Simon 1955-ben készült Kompozíciója.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Brutális áron, a kikiáltási ár duplájáért kelt el Vaszary János egyik festménye

árverés

festmény

aukció

vaszary jános

virág judit galéria

festő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra

Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra
Minden korábbinál határozottabban kiállt a budapesti olimpiai és paralimpiai rendezés mellett Karácsony Gergely. A főpolgármester a MOB közgyűlése után az InfoRádiónak adott interjúban egyértelművé tette, hogy a városhoz kell szabni a két kiemelt sporteseményt, nem fordítva, és hogy Budapesten kívüli helyszíneket is be lehetne vonni. Beszélt a szolidaritási adóról szóló egyeztetésekről és arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés hangvétele és munkája megváltozik.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fenyegetések jöttek Trumptól - Mi történik a tőzsdéken?

Újabb fenyegetések jöttek Trumptól - Mi történik a tőzsdéken?

Az iráni helyzet körüli fejlemények továbbra is jelentősen befolyásolják a hangulatot a piacokon. Hétvégén Donald Trump újabb fenyegetéseket intézett az ország felé, mondván, hogy ketyeg az óra Irán számára, és semmi nem fog belőlük maradni, ha nem sikerül gyorsan megállapodni. A gond csak az, hogy a két fél közötti tárgyalásokban továbbra sem látszik érdemi előrelépés. A tőzsdéken viszont romlik a hangulat a feszültségek kiújulása miatt, Ázsiában határozott esést lehetett látni a ma reggeli kereskedésben, és Európában is gyengén kezdődik a hét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban

Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban

A férfit és nyolc kontaktszemélyt elkülönítették, az esetnek nincs köze ahhoz a hajóhoz, ahol tömeges megbetegedés történt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

On Monday Iran said it had responded to the latest US proposal and that exchanges with Washington were continuing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 06:36
Tíz percig tapsolták Cannes-ban a magyar rendezőt
2026. május 16. 14:03
Egy éven belül három filmmel Cannes-ban – egyre nagyobb a respektje a magyar producernek
×
×