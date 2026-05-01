Nyitókép: Facebook/Vígszínház

Legendás művészek leveleivel is készül a Vígszínház a 130. születésnapján

Infostart / InfoRádió

Május elsején 130 éves a Vígszínház, ebből az alkalomból egy ünnepi műsor is színre kerül a nagyszínpadon a teljes társulat közreműködésével. Az Így írtunk mi című est 130 év vígszínházi leveleiből válogat, miközben felcsendülnek Presser Gábor vígszínházi dalai – mondta el az InfoRádióban Bölkény Balázs színművész, az ünnepi est rendezője.

Százharminc éve, 1896. május 1-jén nyílt meg a millennium lázában égő Budapesten a Vígszínház. Első igazgatója, Ditrói Mór Kolozsvárról érkezett Pestre, a vidéki társulatok vezető színészeiből és fiatal tehetségekből az ország egyik legjobb társulatát kovácsolta össze. A társulatnak később tagja volt többek között Varsányi Irén, Csortos Gyula, Gombaszögi Ella és Frida, majd Jávor Pál, Darvas Lili, Muráti Lili, Somlay Artúr, Tolnay Klári, Kabos Gyula, Ráday Imre, Ajtay Andor és Páger Antal.

A Vígből indult a világhír felé Molnár Ferenc, itt aratta sikereit darabjaival Heltai Jenő, Bródy Sándor, Szomory Dezső, Szép Ernő, Lengyel Menyhért, Herczeg Ferenc, Hunyady Sándor.

Az intézmény megnyitásának évfordulóján, május 1-én rendhagyó előadásra készül. Bemutatják az Így írtunk mi – 130 év vígszínházi levelei című produkciót, és bejelentik a 2026/27-es évad tervezett bemutatóit is.

„Az elmúlt 130 évből válogattunk javarészt szakmai leveleket Kovács Kriszta dramaturgi vezetésével és Gajdó Tamás színháztörténész segítségével” – mondta az InfoRádiónak Bölkény Balázs, az ünnepi est rendezője. A leveleket a színházzal kapcsolatban álló színészek, rendezők, írók, díszlettervezők írták egymásnak vagy az aktuális vezetőségnek.

Forrás: Vígszínház - Kovács Krisztina
Az előadás nem történeti betekintés lesz az elmúlt 130 évről, az időben ugrálva különböző tematikák mentén halad az előadás.

„130 év jeles alakjait fogjuk megszólaltatni a leveleken keresztül. Megismerhetőek lesznek köztük volt konfliktusok is, amik akár 50-60 év elteltével is aktuálisak lehetnek. Az est mégsem színháztörténet, nem a Vígszínház hivatalos története: azt próbálja megmutatni, ami a színfalak mögött történt, ahogy éltek, dolgoztak vagy épp konfliktusba kerültek színészek, rendezők, színházi dolgozók, igazgatók” – részletezte Bölkény Balázs.

Ruttkai, Latinovits, Örkény levelei

Sok minden ismert a Vígszínház múltjából, de nincs mindenről megmaradt levélforrás. „A társulat minden tagja olvas majd levelet. A jubileumi esten mozaikszerűen kialakulhat egy kép a nézőkben arról, hogy mit jelent és jelentett a teátrum az itt dolgozóknak” – fogalmazott a Vígszínház társulatának színművésze.

Az esten hallható lesz Varsányi Irén, Fedák Sári, Darvas Lili, Ruttkai Éva, Mezey Mária, Karády Katalin, Molnár Ferenc, Jávor Pál, Magyar Bálint, Darvas Iván, Latinovits Zoltán, Várkonyi Zoltán, Örkény István és Balázsovits Lajos levele a társulat tagjainak tolmácsolásában.

A két május 1-jei előadás közül a bérlettel nem rendelkezők csak a 19 órakor kezdődőre vásárolhatnak jegyet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

