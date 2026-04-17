ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.61
usd:
306.71
bux:
138818.03
2026. április 17. péntek Rudolf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Thriller a MU Színházban – a hétvégétől borzonghat a közönség a Csapda Kollekció előadásán

Infostart / InfoRádió

A Csapda Kollekció a hétvégén mutatja be „Nem rejthető el a hegyen épült város” című előadását, amivel igyekeznek lebontani a műfaji határokat és alaposan felborzolni a közönség kedélyeit – erről beszélt az InfoRádióban az alkotóközösség tagja, Takács Olivér.

Hétvégén kerül színre a budapesti MU Színházban egy újonnan formálódó alkotói közösség, a Csapda Kollekció előadása. A Nem rejthető el a hegyen épült város című darab műfaji meghatározását tekintve mágikus realista thriller, de az alkotók egyúttal egy nemzedéki életérzés megfogalmazására is kísérletet tesznek.

„Mi alapvetően osztálytársak voltunk a Free SZFE Egyesület színházcsináló képzésén, és itt kedveltük meg egymást. Volt egy lehetőség, hogy pályázzunk, és szerencsére bizalmat szavaztak nekünk, így hát elkészítjük ezt az előadást, ami valójában a tavalyi vizsgasorozatunk továbbgondolása” – mondta az InfoRádióban Takács Olivér, a Csapda Kollekció alkotói közösség tagja.

Az alkotó szerint a cél egyfajta „demokratikus színházcsinálás” volt, felbontva a hagyományos színházi szerepeket és folyamatokat. A közösséggel kipróbálták, hogyan tudnának egy teljesen újfajta elosztásban dolgozni: nem volt konkrét rendező, író, dramaturg, koreográfus, hanem inkább igyekeztek úgy szervezni a munkát, hogy mindenki részt vegyen mindenben, és a nagyobb döntéseket is együtt hozták meg. Megjegyezte, ez persze néha eredményezett feszült, vitás helyzeteket, közben viszont mindannyiuk számára egy nagyon érdekes és tanulságos kísérlet is volt egyben.

Az előadással kapcsolatban Takács Olivér elmondta, a kezdetekkor, amikor még csak beszélgettek az alkotótársakkal, felmerült, hogy lehetséges-e horrort, ilyesztő és félelmetes dolgokat színpadon megjeleníteni, mert hasonlóval még nem nagyon találkoztak korábban, lévén – egy filmmel ellentétben – színházban nagyon nehéz leküzdeni a nézők hitetlenségét, elérni, hogy valóban féljenek. Végül abban az irányban állapodtak meg, hogy „nem fogják egymást művérrel locsolgatni és késsel üldözni egymást”, hanem igyekeztek valamilyen tartalmat adni a dolognak.

Mint mondta, Kárpáti Péterrel dolgoztak együtt, az ő improvizációs technikáját alkalmazták egy kulcsmondatra: „Az együttélés csapda helyzetei.” Így alakult ki három nagyon különböző, hangulatában és témájában viszont hasonló alaphelyzet, amit az előadásban meg lehet tekinteni. Hangsúlyozta, közös bennük, hogy egymásnak kiszolgáltatott embereket láthat a néző, és „a hatalom gyakorlói általában rosszul döntenek, kegyetlenül visszaélnek a rájuk bízott, hozzájuk került hatalommal”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Thriller a MU Színházban – a hétvégétől borzonghat a közönség a Csapda Kollekció előadásán

színház

bemutató

előadás

thriller

közösség

takács olivér

csapda kollekció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Magyar Péter még egy ideig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 16:29
Repkedtek a milliárdok, Monet-kért ment a licitháború
2026. április 16. 18:39
Utolsó útjára kísérték Nádasdy Ádám nyelvészt, költőt, műfordítót
×
×