2026. március 23. hétfő Emőke
Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselõ székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én. A ferences szerzetesrend alapítója 1226. október 4-én halt meg, és már két évvel a halála után szentté avatták, majd 1939-ben Olaszország védõszentjének nyilvánították. Olaszországban Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe 2026-tól nem kizárólag egyházi ünnep, hanem egyben országos munkaszüneti nap is. A katolikus rendalapító földi maradványait február 22. és március 22. között állítják ki a 800. évforduló alkalmából szervezett eseménysorozat részeként.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Szent Ferenc újra a sírjában

Infostart

Assisi bazilikájában vasárnap éjszaka visszahelyezték a kriptába Szent Ferenc földi maradványait, amelyek egy hónapig voltak láthatók a szent halálának 800. évfordulója alkalmából.

Szent Ferenc csontjai visszakerültek a róla elnevezett bazilika altemplomában található kriptába, amely évszázadok óta őrzi a szent földi maradványait.

A csontokat egy bronz szarkofágban helyezték el, amelyet Fra’ Marco Moroni, a bazilikát fenntartó ferences közösség vezetője zárt le szerzetestársai jelenlétében. A koporsót pecséttel zárták le.

A kripta lezárásáról az egyházmegye és a ferences rend is jegyzőkönyvet készített.

Szent Ferenc 1126-ban hunyt el, és csontjait 1230-ban helyezték el az Assisiben épített dómban. A szent ereklyéjét annyira féltették, hogy sokáig titoknak számított, pontosan hol található az altemplom oltára alatti sírhely, amelyet végül 1818-ban találtak meg.

Az utóbbi egy hónapban Szent Ferenc csontjait kiállították a bazilika altemplomában. Üvegkoporsóban helyezték el a csontokat, amelyeket így egészen közelről lehetett látni. A rendkívüli eseménnyel Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeztek.

Február 22. és március 22. között több mint 370 ezren látogattak el a szent földi maradványaihoz a világ minden részéből.

„Minden várakozást felülmúlt a zarándokok részvétele, akik a testvériséget jelképezték” – nyilatkozta Fra’ Marco Moroni.

A kiállítás zárónapján Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke mutatott be misét a bazilikában.

Beszédében hangoztatta, hogy az erő dicsőítésének mai korában Szent Ferenc a béke üzenetét képviseli.

Szent Ferenc halála óta ez volt az első alkalom, hogy kiállították a csontjait.

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?

Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a pénteki tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Súlyos támadás érte ma Odessza városát: az orosz haderő számtalan drónt zúdított a település iparnegyedére, a kár komolynak tűnik. Az ukrán haderő Szentpétervár térségét és Donyeck várost támadta drónokkal. A béketárgyalások gyakorlatilag zátonyra futottak: mind orosz, mind ukrán oldalon arról beszélnek a vezetők, hogy nem lesz a közeljövőben újabb háromoldalú egyeztetés az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Megkongatták a vészharangot: újabb hullámban jöhet elképesztő drágulás az iráni háború miatt

A Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását.

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

2026. március 22. 15:36
Mészáros Blanka: „már érzem azt, hogy mikor elég"
2026. március 22. 13:39
Klasszikus szerelmi dráma modern köntösben és exkluzív helyszínen – Anna Karenina-musical lesz nyáron a Margitszigeten
