2026. február 1. vasárnap
Elhunyt Fenyő Miklós énekes
Fotó: Fenyő Miklós Facebook-oldala

„Második apám...”... – Szandi megrázó üzenettel gyászolja Fenyő Miklóst – fotók

Infostart

Az egész országot megrázta Fenyő Miklós halála. Szandi, az ő nagy felfedezettje is megrázó posztot tett közzé.

„Nem akarom elhinni... Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem rád!” – többek között ezt is írja az énekesnő Szandi mentora, Fenyő MIklós halála kapcsán.

Szandi pályája elindításában nagy szerepe volt Fenyő Miklósnak: 1988-ban, 12 éves korában a nővére egy Old Boys koncerten meglátta Fenyő Miklóst, odament hozzá és megkérte, hogy hallgassa meg a húgát – és ő felkarolta. A gyerekénekesként használt ikonikus svájcisapkája is Fenyő MIklóstól származott: egyszer, mikor meglátogatta Fenyőéket, egy polcról leesett a sapka és Szandi felpróbálta.

Szandi az első négy lemezét Fenyő Miklóssal készítette.

