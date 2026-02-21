ARÉNA - PODCASTOK
Mary Shelley írónő Frankenstein című regényének egy régi, illusztrált példánya.
Nyitókép: Unsplash

Nagy hajó a színpadon: szombaton új életre kel a Frankenstein-történet a Vígszínházban

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Garai Judit dramaturg, a „Frankenstein – A modern Prométheusz” című, Mary Shelley klasszikusából készült színmű társírója az InfoRádióban elmondta, igyekeztek hűek maradni az alapműhöz, miközben kiemelték a mai kor embere számára is fontos motívumokat, emberi kapcsolatokat és viszonyokat. Az előadás idején egy hatalmas vitorlás hajó „veszi birtokba” a Vígszínház színpadát.

A Vígszínház szombaton mutatja be Mary Shelley klasszikusa alapján a „Frankenstein – A modern Prométheusz” című színművet, amely Victor Frankenstein megszállott kísérletét és a teremtett lény drámáját dolgozza fel. Az előadás a 130 éves színház különleges látványvilágával kerül színpadra. A darabot Hegymegi Máté rendező és Garai Judit dramaturg közösen írták. A főbb szerepekben Orosz Ákos, ifj. Vidnyánszky Attila, Medveczky Balázs, Radnay Csilla és Méhes László láthatók.

„Minden adaptáció sajátossága, hogy egy új olvasatot hoz létre. Hegymegi Máté rendezővel ketten jegyezzük ezt a verziót, amit a Vígszínház számára írtunk, és az az alapelvünk, ahogy a korábbi regényadaptációknál is, hogy az alapszövegből indulunk ki” – mondta az InfoRádióban Garai Judit dramaturg. Hozzátette,

bár ez egy 200 éves mű, mégis még mindig nagyon sok, a mai ember számára is fontos motívumot tartalmaz, amit érdemes közelebb hozni a saját korunkhoz, társadalmi berendezkedésünkhöz.

Mint mondta, a rendezővel elég bátran nyúltak az alapműhöz, és kiemelték azokat a szereplőket, motívumokat, ami erre a társulatra írva, 2026-ban is izgalmassá teheti ezt a sokrétű történetet.

Garai Judit megjegyezte, Mary Shelley könyvének többféle értelmezése is van, például a modern tudós születése, a jó és a rossz küzdelme, egy isten és egy teremtett lény harca, de mint mondta, ugyanilyen fontos volt az írópáros számára a szülő-gyerek viszony, a felelősségvállalás, az a gondolat, hogy meddig megy el az ember a célja elérése érdekében, illetve mit kell ezért feláldoznia.

Kiemelte, mind a tudós Victor Frankensteinnél, mind a névtelen teremtménynél nagyon fontos a fokozatos elidegenedés és a beilleszkedés lehetetlensége. De fontos szereplő még Walton kapitány is, akinek Victor elmeséli a történetet, kezdve attól, hogy elidegenedik a családjától azon munkálkodva, hogy létrehozza a lényt. Garai Judit kiemelte:

az adaptáció írásakor tényleg próbálták ezeket a hétköznapi, ugyanakkor nagyon bonyolult és fájdalmas, vagy éppen felemelő emberi viszonyokat ábrázolni, ahogyan teremtő és teremtmény viszonyul egymáshoz.

Az előadás központi díszlete egy hatalmas vitorlás hajó lesz a Vígszínház színpadán, és ennek kapcsán a dramaturg elmondta, hogy az írás során már konkrétan hozzáképzelték a Fekete Anna díszlettervező által megalkotott hajót, így rengeteg különböző dolgot lesz képes megmutatni akár konkrétan, akár absztrakcióként. Hangsúlyozta, nagyon szeretnek ilyen erős szimbólumokkal dolgozni, így amikor az az előadás kezdetén „beleég a néző retinájába”, onnantól kezdve tud rengeteg különböző teret, hangulatot és érzést megjeleníteni.

Garai Judit elárulta, hogy mindez a színészek számára is kihívást jelent. Most zajlik a főpróbahét, ám ezen nem csak a szereplők vesznek részt, hanem a teljes technikai stáb is, tehát egy igen intenzív időszakot él át a színház jelenleg, de mindenki munkájára szükség van a megálmodott előadás megvalósításához, a vízió létrehozásához.

KAPCSOLÓDÓ HANG

