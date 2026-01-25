Elhunyt a Scropions zenészlegendája

Francis Buchholz 1973-ban, még a zenekar „őskorában” csatlakozott a formációhoz, jóval a globális áttörés előtt. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a Scorpions a 80-as évekre a világ egyik legnépszerűbb rockcsapatává vált. Tagja volt az együttesnek a legnagyobb sikerek és a hatalmas stadionturnék idején is - írja az mno.hu.

Buchholz 1992-ig zenélt a bandában.

Az utolsó album, amelyen játéka hallható, az 1991-es, mérföldkőnek számító Crazy World volt. Ezen a lemezen jelent meg a világszerte ismert Wind Of Change című ballada is.

Ugyancsak ezen az albumon kapott helyet a Kicks After Six című dal, amelynek Buchholz társszerzője volt, és a koncertek egyik kedvelt darabjává vált.

Élet a Scorpions után

Az 1992-es elválást követően Ralph Rieckermann vette át a helyét, aki már az 1993-as – Budapestről induló – turnén is fellépett. Buchholz a későbbi évtizedekben sem távolodott el a zenétől. Számos projektben dolgozott korábbi zenésztársaival, köztük Uli Roth-tal és Michael Schenkerrel.

Bár a kiválásakor voltak nézeteltérések a tagokkal, az idővel elsimult konfliktusok után alkalmanként vendégként ismét színpadra állt a Scorpions koncertjein.