Mikó István kapta idén a Karinthy-gyűrűt

Csütörtök este a Budapest Music Centerben tíz kategóriában átadták a közmédia legrangosabb szakmai díjait. A Karinthy-gyűrűt Mikó István érdemes és kiváló művész vehette át.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a Jászai Mari-díjas művész rendkívül sokoldalú alkotó: színész, rendező, színház alapító és igazgató, megszámlálhatatlan kabaréjelenet mulatságos szereplője, az igényes szórakoztatás példaképe. Emellett dalszerző, aki számos hangszeren muzsikál, és kedvenc mesefiguráink hangja által váltak még szerethetőbbé. A hazai animáció generációkat összekötő rajzfilmalakjainak kölcsönözte hangját, mint a Macskafogó Lusta Dickje vagy az A nagy ho-ho-horgász főkukaca. Mikó István a Csukás Meserádió egyik kedvenc műsorvezetője is – tette hozzá a vezérigazgató.