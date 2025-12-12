ARÉNA - PODCASTOK
Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és a Karinthy-gyûrûvel kitüntetett Mikó István színmûvész, rendezõ a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által alapított szakmai díjak átadásán a Budapest Music Centerben 2025. december 11-én.
Nyitókép: Kovács Attila, MTI/MTVA

Mikó István kapta idén a Karinthy-gyűrűt

Infostart / MTI

Egy díj, aminek jogosságát biztosan senki nem vitatja ma Magyarországon: az új Karinthy-gyűrűs Mikó István színész, rendező, színház alapító és igazgató, megszámlálhatatlan kabaréjelenet mulatságos szereplője, az „igényes szórakoztatás példaképe” – és például A nagy ho-ho-horgász „főkukaca”.

Csütörtök este a Budapest Music Centerben tíz kategóriában átadták a közmédia legrangosabb szakmai díjait. A Karinthy-gyűrűt Mikó István érdemes és kiváló művész vehette át.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a Jászai Mari-díjas művész rendkívül sokoldalú alkotó: színész, rendező, színház alapító és igazgató, megszámlálhatatlan kabaréjelenet mulatságos szereplője, az igényes szórakoztatás példaképe. Emellett dalszerző, aki számos hangszeren muzsikál, és kedvenc mesefiguráink hangja által váltak még szerethetőbbé. A hazai animáció generációkat összekötő rajzfilmalakjainak kölcsönözte hangját, mint a Macskafogó Lusta Dickje vagy az A nagy ho-ho-horgász főkukaca. Mikó István a Csukás Meserádió egyik kedvenc műsorvezetője is – tette hozzá a vezérigazgató.

