ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.76
usd:
328
bux:
110414.33
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Megnyílt: a magyar műsorszórás története egy helyen

Infostart / MTI

A rádió nemcsak technikai bravúr, hanem sokkal több annál: hidat jelent az emberek között, megszünteti a távolságokat és közösséget teremt – mondta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) főigazgatója a Pest vármegyei Diósdon.

Aranyosné Börcs Janka a magyarországi rádiózás elindulásának 100. évfordulója alkalmából a felújított és most átadott diósdi Rádió- és Televíziómúzeumban tartott ünnepségen, amelyen megnyitották A telefonhírmondótól a műholdakig – a műsorszórás története Magyarországon című kiállítást, arról beszélt, hogy Diósd neve összefonódott a magyar rádiózás és televíziózás történetével. Az egykori rövidhullámú adóállomás falai most újra megteltek fényekkel, hanggal és sok-sok történettel – fűzte hozzá.

Kiemelte, a rádión nemcsak információkat és híreket lehet hallani, a rádió nemcsak fontos tudást közvetít, hanem érzelmeket, élményeket és sokszor reményt is sugároz az embereknek, és talán ezért is mondhatjuk azt, hogy olyan kommunikációs eszköz, amelynek „emberi arca van”. Ez az a küldetés, amelynek a digitális korban is meg kell felelni – tette hozzá az NMHH főigazgatója. Azt mondta, a kiállítás interaktív módon, élményszerűen teszi kézzelfoghatóvá mindazon változásokat, amelyeken a műsorszórás világa keresztülment napjainkig,

a detektoros rádiótól az űrtávközlésig, vagy a fekete-fehér televíziózástól a magas szintű televíziózásig.

Hozzátette, hogy az NMHH mindig is támogatta az olyan kezdeményezéseket, amelyek nemcsak bemutatják a technikai fejlődést, hanem felkeltik a fiatalok kíváncsiságát, a tudásvágyat és a felfedezni vágyást is. „Ez a kiállítás pontosan ilyen” – jelezte Aranyosné Börcs Janka.

Árki Zsolt, a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. műszaki igazgatója arról beszélt: annak, hogy megkezdődhetett 100 évvel ezelőtt, 1925. december 1-jén a rádiózás Magyarországon, voltak jelentős előzményei, például a 1893-ban elindult Telefonhírmondó.

Felidézte, hogy Puskás Tivadar találmánya az 1881-es párizsi világkiállításon mutatkozott be, majd 1882-ben Budapesten egy operaelőadást, Erkel Ferenc Hunyadi Lászlóját továbbították vezetékesen 12 készülékre.

Ez a technológia már broadcasting volt, ahogy már akkor is nevezték

– tette hozzá a műszaki igazgató.

A rendezvény házigazdája Holló Szilvia-Andrea, a Postamúzeum igazgatója és Szombathy Csaba, a HTE Médiaklub társelnöke volt. A kiállítást Simon Csilla Edit, a Magyar Posta Zrt. hálózati és humánerőforrás vezérigazgató-helyettese, a Postakürt Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke nyitotta meg.

Kezdőlap    Kultúra    Megnyílt: a magyar műsorszórás története egy helyen

nmhh

rádió

rádiózás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel

A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában - tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület.
VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot

Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot

A japán védelmi cégek eladásai 40%-kal nőttek 2024-ben, miközben Tokió a halálos védelmi eszközök exportjának további liberalizálását tervezi - írta meg a Japan Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, veszélyben lehetnek az adataid

Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, veszélyben lehetnek az adataid

A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end Ukraine war continue

Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end Ukraine war continue

As US negotiating teams continue to hold talks with Moscow and Kyiv, Russia's attacks on Ukraine continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 16:42
Elhunyt Kálloy Molnár Péter színművész
2025. december 1. 07:44
Mégsem tűnt el a Rubens
×
×
×
×