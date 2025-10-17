ARÉNA - PODCASTOK
Ace Frehley, a Kiss zenekar alapító gitárosa.
Nyitókép: forrás: Facebook/Ace Frehley

Meghökkentő okból hunyt el a rocklegenda, a Kiss zenekar alapító gitárosa, Ace Frehley

Infostart

A Kiss zenekar „Space Ace” becenevű egykori gitárosa 74 évet élt, halálhírét a családja erősítette meg.

A hírt Ace Frehley hozzátartozói közleményben tudatták, melyben mély fájdalmukat fejezték ki. A zenész 74 éves korában hunyt el, családja és barátai körében – írja a BBC híradása nyomán az Index.

Ace Frehley, polgári nevén Paul Daniel Frehley, 1973-ban alapította a Kiss-t Paul Stanleyvel, Gene Simmons-szal és Peter Criss-szel New Yorkban. A banda, köszönhetően a látványos showelemeknek, a jellegzetes jelmezeknek és arcfestéseknek, az évek során a valaha volt egyik legsikeresebb rockzenekarává nőtte ki magát.

Ace Frehley a Kiss meghatározó korszakának egyik kulcsfigurája volt. 2014-ben a banda többi tagjával együtt beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A gitáros először 1982-ben lépett ki a bandából, majd 1996-ban visszatért egy turnéra, ami után 2002-ben ismélt távozott.

Szólókarrierje során Frehley’s Comet nevű zenekarával és több önálló albummal is sikert aratott. Utolsó lemeze, a 10,000 Volts 2024-ben jelent meg. A zenész hónapok óta egészségügyi problémákkal küzdött, emiatt 2025-ös turnéja hátrlévő állomásait is le kellett mondania.

Zenésztársai, Paul Stanley és Gene Simmons közös nyilatkozatban búcsúztak egykori társuktól: „Megdöbbentett minket Ace Frehley halálhíre. Ő egy pótolhatatlan, nélkülözhetetlen rockkatona volt a zenekar legfontosabb, formáló éveiben és történetében. Mindig is a Kiss örökségének része marad.”

Peter Criss dobos saját nyilatkozatban mondott búcsút: „Megtört szívvel és mély, mély szomorúsággal tudatom, hogy testvérem, Ace Frehley elhunyt. Békésen halt meg, szerettei körében. Feleségemmel együtt ott voltunk vele a végén. A KISS alapító tagjaként és szólókarrierje során Ace emberek millióinak szívét érintette meg és befolyásolta. Öröksége örökké élni fog a zene világában és a Kiss Army szívében.”

Ace Frehley New York Brooklyn városnegyedében született. 13 évesen karácsonyra elektromos gitárt kapott a szüleitől, ettől kezdve szenvedélyesen, autodidakta módon tanult zenélni. A középiskolában ragadt rá az „Ace” („Ász”) becenév, ami állítólag a lányok körében aratott nagy sikereire utalt.

A középiskola elvégzése után különböző munkakörökben, például taxisofőrként dolgozott. 1972 végén, újsághirdetés révén jelentkezett a Kiss zenekarba, melynek ekkor már tagja volt Paul Stanley, Gene Simmons és Peter Criss.

Orbán Viktor péntek reggel: Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ez Európában az egyetlen hely, ahol megtehetik
A Kossuth rádiónak adott interjúval kezdte munkanapját a miniszterelnök. „Állhatatosnak kell lenni, és a dolgok előbb-utóbb jóra fognak fordulni akkor is, ha nagy a szembeszél. Ilyen a migráció vagy a családvédelem ügye is" – mondta Orbán Viktor azzal összefüggésben, hogy már megkezdődött az orosz–amerikai csúcstalálkozó szervezése Magyarországon. A budapestiektől türelmet kért, a béke ugyanis „jó befektetés". Megemlítette, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése sem ismeretlen feladat számukra, de ehhez gazdasági erő kell, ami összefügg a békével; 2-3-4 év alatt vezethető be kiegészítő juttatásként.
Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump kijelentette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó házigazdája. Trump pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik a Fehér Házban Washingtonban. Mint mondta, „egyenlően tárgyal" az orosz és az ukrán vezetővel.
 

