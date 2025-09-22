ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.77
usd:
329.84
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hunyadi sorozat
Nyitókép: Facebook / Hunyadi

Hunyadi megint győzött

Infostart / MTI

Nézettségi rekordokat döntött a Hunyadi című tévéfilmsorozat – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (NMHH) a filmsorozat népszerűségét és társadalmi hatását vizsgáló kutatásából,

Rekordokat döntött a Bán Mór regényfolyamából készült Hunyadi című tévésorozat, ami 2025 tavaszán debütált a TV2-n.

Az NMHH a Gemius, a Neticle, a Nielsen Médiakutató Kft. adatain és egy reprezentatív közvélemény-kutatás információin keresztül vizsgálta a produkció népszerűségét és társadalmi hatását, a közvélemény-kutatás a 18–75 éves korosztályra terjedt ki.

A célcsoportba tartozók közül minden harmadik ember figyelemmel kísérte a sorozatot, és majdnem minden hatodik válaszadó (15 százalék) az összes epizódot végignézte.

A nézők 80 százaléka jól fogadta az alkotást, de jellemzően inkább az idősebb korosztályba tartozó, felsőfokú végzettségűeket érdekelte a történet alakulása.

Megjegyezték, hogy habár a legtöbben a TV2-n követték az eseményeket, a Netflix is fontos szerepet játszott a sorozat terjesztésében.

A sorozat beszédtémává vált: a válaszadók fele, a nézők több mint 70 százaléka folytatott diskurzust az epizódokról a családtagjaival, barátaival vagy a munkatársaival.

Ez a fajta kulturális párbeszéd leginkább a fővárosiakra és a diplomásokra volt jellemző – írták.

Azt, hogy a Hunyadi-sorozat az olvasásra is hatást gyakorolt, mutatja, hogy a nézők közel 30 százaléka felvette Bán Mór regényeit olvasási listájára.

Az is kiderült, hogy hatalmas igény mutatkozik hasonló történelmi sorozatok iránt: a válaszadók 60 százaléka szívesen nézne újabb, a magyar múltat feldolgozó alkotásokat - közölték.

Kiemelték, hogy a Hunyadi történelmet írt a nézettségi statisztikák tekintetében, hiszen a sorozat premierepizódjai kivétel nélkül toronymagasan vezették a toplistát az adott idősávban: az első két rész sugárzása idején a TV2 több mint félmilliós előnyt szerzett a rivális csatornákkal szemben.

Bár a széria előrehaladtával a különbség némileg csökkent, a vezetés továbbra is markáns maradt, és a differencia 300 ezer fő körül stabilizálódott.

A Hunyadi premieradásait átlagosan 783 ezren követték élőben, ami azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző ezt a műsort választotta.

A teljes kutatás elérhető ezen a linken.

Kezdőlap    Kultúra    Hunyadi megint győzött

nmhh

tévésorozat

hunyadi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint 100 járatot töröl egy európai légitársaság

Több mint 100 járatot töröl egy európai légitársaság

A KLM holland légitásaság szerdán 119 járatát törli a földi személyzet béremelést követelő sztrájkja miatt - tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 2025-ös friss toplista: ezek Magyarország legjobb éttermei, amik minden pénzt megérnek

Itt a 2025-ös friss toplista: ezek Magyarország legjobb éttermei, amik minden pénzt megérnek

Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UN security talks under way as France prepares to join UK in recognising Palestinian state

UN security talks under way as France prepares to join UK in recognising Palestinian state

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, which Israel said amounted to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 15:29
Elhunyt Sajdik Ferenc, az egyik legnagyobb magyar karikaturista
2025. szeptember 21. 19:42
Ismeretlen helyeken, Erdélyben és a Felvidéken jár a Kaláka együttes
×
×
×
×