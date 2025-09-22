Hunyadi megint győzött

Rekordokat döntött a Bán Mór regényfolyamából készült Hunyadi című tévésorozat, ami 2025 tavaszán debütált a TV2-n.

Az NMHH a Gemius, a Neticle, a Nielsen Médiakutató Kft. adatain és egy reprezentatív közvélemény-kutatás információin keresztül vizsgálta a produkció népszerűségét és társadalmi hatását, a közvélemény-kutatás a 18–75 éves korosztályra terjedt ki.

A célcsoportba tartozók közül minden harmadik ember figyelemmel kísérte a sorozatot, és majdnem minden hatodik válaszadó (15 százalék) az összes epizódot végignézte.

A nézők 80 százaléka jól fogadta az alkotást, de jellemzően inkább az idősebb korosztályba tartozó, felsőfokú végzettségűeket érdekelte a történet alakulása.

Megjegyezték, hogy habár a legtöbben a TV2-n követték az eseményeket, a Netflix is fontos szerepet játszott a sorozat terjesztésében.

A sorozat beszédtémává vált: a válaszadók fele, a nézők több mint 70 százaléka folytatott diskurzust az epizódokról a családtagjaival, barátaival vagy a munkatársaival.

Ez a fajta kulturális párbeszéd leginkább a fővárosiakra és a diplomásokra volt jellemző – írták.

Azt, hogy a Hunyadi-sorozat az olvasásra is hatást gyakorolt, mutatja, hogy a nézők közel 30 százaléka felvette Bán Mór regényeit olvasási listájára.

Az is kiderült, hogy hatalmas igény mutatkozik hasonló történelmi sorozatok iránt: a válaszadók 60 százaléka szívesen nézne újabb, a magyar múltat feldolgozó alkotásokat - közölték.

Kiemelték, hogy a Hunyadi történelmet írt a nézettségi statisztikák tekintetében, hiszen a sorozat premierepizódjai kivétel nélkül toronymagasan vezették a toplistát az adott idősávban: az első két rész sugárzása idején a TV2 több mint félmilliós előnyt szerzett a rivális csatornákkal szemben.

Bár a széria előrehaladtával a különbség némileg csökkent, a vezetés továbbra is markáns maradt, és a differencia 300 ezer fő körül stabilizálódott.

A Hunyadi premieradásait átlagosan 783 ezren követték élőben, ami azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző ezt a műsort választotta.

A teljes kutatás elérhető ezen a linken.