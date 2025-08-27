Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe

A Liget+ egy előremutató, innovatív, digitális ökoszisztéma itt a parkban, ami több mint egy jegyértékesítési, vagy kedvezményrendszer – emelte ki a vezérigazgató.

Kifejtette, hogy a Liget+ rendszerre alapozva Magyarország egyik első okos városrészét valósították meg a Városligetben. Már a Liget Budapest Projekt tervezési szakaszában nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egy olyan átfogó digitális teret hozzanak létre, amely a látogatók kényelmét és élményét helyezi a középpontba, és a jövő kihívásaira is felkészült.

A több mint százezer regisztrált felhasználó azt jelzi, hogy a szolgáltatások valódi igényekre adnak választ – hangsúlyozta.

Gyorgyevics Benedek arról is beszélt, hogy

a Liget+ tagság egyedülálló jegyvásárlási lehetőséget kínál számos budapesti intézménybe.

Köztük van a Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Millennium Háza, valamint a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, a Vasarely Múzeum Budapest, a ResoArt Villa és a Ballon Kilátó.

A lokáció alapú és okosváros megoldásokkal átszőtt platform keretében elérhető programok és szolgáltatások a Liget+ elindítása óta eddig már több mint 13 millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt intézményeibe, valamint a park olyan ingyenes élménytereibe, mint a Nagyjátszótér és a Városligeti Sportcentrum.

A felhasználók a kulturális kínálat mellett számos ingyenes programra is jogosultak. Ilyen többek közt a KRESZ suli, ahol a gyerekek játékos foglalkozásokon sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait szakértőktől, vagy a Gyerekszínház a Ligetben, ahol családi meseelőadásokat láthatnak az óvodások és kisiskolások. A Városliget Látogatóközpont programjai közt jóga foglalkozások, és ingyenesen kiállítások látogathatók, például az, amely Gábriel Arkangyal szobrának történetét mutatja be – sorolta a vezérigazgató. Hozzátette: ezeken a programokon idén mintegy tízezren vettek részt.

A Liget+ hűségprogramhoz való csatlakozók mindezeken túl 10 százalék kedvezményt kapnak a résztvevő intézmények állandó kiállításaira, valamint minden újonnan nyíló időszaki kiállításra először váltott jegyeire, elérhetik a gyors és ingyenes wifit a megújult parkrészeken és a Múzeum Mélygarázsban, 10 százalék kedvezményt kapnak a városligeti vendéglátóhelyek kínálatából, ingyenesen használhatják a park megújult illemhelyeit, de foglalhatnak helyet a Városligeti Sportcentrum pályáira is.

A speciális, Liget+Sport tagság kiváltásával a Városligeti Sportcentrum öltözői a nap 24 órájában használhatók, és féláron foglalhatók a Városligeti Miniaréna és a Kosárlabda Miniaréna pályái, a Liget+ Mobilitás tagság kiváltásával pedig az utcai parkolásnál kedvezőbb árú, érintésmentes parkolás vehető igénybe a Múzeum Mélygarázsban fél órás ingyenes parkolással. A Liget+Kölyök tagság a családoknak kínál egyedi szolgáltatásokat és kedvezményeket, kényelmesebbé téve a gyermekekkel a park- és intézménylátogatásokat.

A Liget+ azonosító hozzáadható az iOS és Android operációs rendszerek tárca funkciójához is. Ennek köszönhetően okostelefon segítségével egyetlen QR-kóddal elérhető a Liget+ valamennyi előnye. A platform felületén városligeti ajándékutalványt is lehet vásárolni, amely beváltható a programban szereplő kulturális intézmények kínálta kiállításokra, programokra.

Szeptemberben folytatódik a Városligeti Gyerekszínház, amelynek keretében kéthetente vasárnaponként a Városligeti Nagyjátszótér mellett felállított szabadtéri színpadon a Hahota Gyermekszínház, a Görbetükör és a Szép Ernő Színház darabjait láthatják az érdeklődők. Ősszel még két előadás, Az ördög varázsbotja és a Csipkerózsika című mesék szerepelnek a programban. Az előadásokon ingyenesen, de előzetes regisztrációhoz kötötten lehet részt venni.

Szeptember 10-én újra családi Liget Kupa lesz a Városligetben, ahol a résztvevők teljesíthetik az egy és két kilométeres távot, vagy a Mobil pontvadászat pályát. A tájfutáshoz szükséges eszközöket a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, családonként egy regisztrációs jegy kiváltása elegendő.

A Magyar Zene Háza Táncház a szabadban című program utolsó előadása szeptember 11-én lesz Farkas Zoltán Batyu néptáncművész, koreográfus vezetésével, szeptember 14-én pedig agility napot tartanak a Ligetben.

Az applikációt bemutató link működéséről itt lehet tájékozódni.