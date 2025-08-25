Több budapesti éttermét is bezárhatja a híres szakács, ha nem változik a helyzet

Két, 2025-re tervezett nagy projektet felfüggeszt Wang mester, a híres pesti kínai vendéglős, egy vagy két éttermét bezárhatja az ősszel és télen, ha pedig a helyzet nem változik, 2026-ban további éttermek bezárására is kényszerülhet – írja a vendéglős Facebook-bejegyzése nyomán a hvg.hu.

A vendéglátós szerint ennek az az oka, hogy 2025 januárjától az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.

Wang mester szerint az elmúlt két hónapban több szakácsa is elhagyta az éttermeit, és nem tudja őket Kínából érkező, képzett szakácsokkal pótolni, mert nem kapnak vízumot. Budapesten viszont meglátása szerint nem lehetséges megfelelő kínai szakácsot találni, pláne mesterszakácsot.

Mint írja, jelenleg nehéz optimistán tekintenie a jövőre, és örülne, ha lehetőség lenne a párbeszédre az illetékes hatósággal. Bejegyzésében megjelölte az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, illetve a kormány bevándorláspolitikájára semmilyen ráhatással nem bíró Karácsony Gergely főpolgármestert is.