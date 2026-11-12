Putyin kimondta, mit tekint egyetlen elfogadható választóvonalnak

Putyin szerint Kosztyantinivka az orosz hadsereg ellenőrzése alatt áll, amely öt nap alatt el tudná végezni az oda vezető utak aknamentesítését. Indítványozta, hogy a misszió előszítését bízzák az orosz és az ukrán emberi jogi biztosra, Jana Lantratovára és Dmitro Lubinecre. Hozzátette, hogy ha az ukránok úgy tartják, hogy ők ellenőrzik Kosztyantinivkát, akkor gondoskodjanak ők a biztonságról.

Megkérte tárgyalópartnereit, hogy adják át köszönetét Donald Trump elnöknek az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások megszervezéséért. Méltatta a humanitárius téren elért sikereket, és köszönetet mondott Melania Trump first ladynek az oleski misszióban való szerepvállalása miatt.

Közölte, hogy Moszkva a külföldi csapatokat Ukrajnában törvényes célpontnak tekinti, mert jelenlétük veszélyt jelent Oroszország biztonságára.

Putyin kijelentette, azt szeretné, ha Ukrajnában örök béke uralkodna. Hangot adott álláspontjának, miszerint a felek által eltérő módon értelmezett „szürke zónák” fenntartása bármely megállapodás esetében viták forrása marad, instabilitásához vezet, ami megakadályozza a tartós béke biztosítását.

„Számunkra csak egy választóvonal létezik – az államhatár”

– hangoztatta az orosz elnök.

Mint mondta, Oroszország soha nem szakította meg a párbeszédet Európával, ezt maguk az európaiak tették meg. Kifejezte kívánságát , hogy az Egyesült Államok beszéljen az európaiakkal, ők pedig döntsék el, hogy háborút akarnak vagy békét.

Witkoff az Abu-Dzabiban kedden és szerdán lezajlott tárgyalásokat pozitív légkörűnek, az orosz és az ukrán delegáció munkáját hatékonynak minősítette. Mint mondta, a tervezett fogolycsere a konfliktus rendezésében elért előrelépést jelzi. Közölte, hogy az európaiakat, akik nem vettek részt a tárgyalásokon, tájékoztatták a megbeszélések eredményeiről.

Az amerikai különmegbízott közölte, hogy ismertetni fogja Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Putyinnal a Kremlben folytatott tárgyalások részleteit. Hangsúlyozta: Trump arra törekszik, hogy mielőbb lezárja az ukrajnai konfliktust.

Kushner kifejezte reményét, hogy megbeszélheti Putyinnal megbeszélheti az ukrajnai konfliktus lezárását és a béke felé vezető utat. Rámutatott: az európaiak kifejezik kívánságukat, hogy részt vegyenek a tárgyalásokon és véget vessenek az ukrajnai konfliktusnak. Bejelentette, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat kezdett az európaiakkal a kontinens biztonsági architektúrájáról.

A találkozón orosz részről Jurij Usakov elnöki külügyi tanácsadó, Vlagyimir Megyinszkij, az orosz tárgyalódelegáció vezetője és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója vesz részt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a tárgyalásnak nincsenek időkorlátai.