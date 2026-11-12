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2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
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Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az ukrajnai béke lehetõségeirõl tárgyaló Steve Witkoff (k) és Jared Kushner amerikai elnöki különmegbízottakat fogadja a moszkvai Kremlben 2026. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev

Putyin kimondta, mit tekint egyetlen elfogadható választóvonalnak

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A Herszon megyei Oleskiben megvalósítotthoz hasonló humanitárius misszió megszervezésére tett javaslatot a donyecki régióban lévő Kosztyantinivka városban Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor csütörtökön a Kremlben fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert, az amerikai államfő különmegbízottját.

Putyin szerint Kosztyantinivka az orosz hadsereg ellenőrzése alatt áll, amely öt nap alatt el tudná végezni az oda vezető utak aknamentesítését. Indítványozta, hogy a misszió előszítését bízzák az orosz és az ukrán emberi jogi biztosra, Jana Lantratovára és Dmitro Lubinecre. Hozzátette, hogy ha az ukránok úgy tartják, hogy ők ellenőrzik Kosztyantinivkát, akkor gondoskodjanak ők a biztonságról.

Megkérte tárgyalópartnereit, hogy adják át köszönetét Donald Trump elnöknek az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások megszervezéséért. Méltatta a humanitárius téren elért sikereket, és köszönetet mondott Melania Trump first ladynek az oleski misszióban való szerepvállalása miatt.

Közölte, hogy Moszkva a külföldi csapatokat Ukrajnában törvényes célpontnak tekinti, mert jelenlétük veszélyt jelent Oroszország biztonságára.

Putyin kijelentette, azt szeretné, ha Ukrajnában örök béke uralkodna. Hangot adott álláspontjának, miszerint a felek által eltérő módon értelmezett „szürke zónák” fenntartása bármely megállapodás esetében viták forrása marad, instabilitásához vezet, ami megakadályozza a tartós béke biztosítását.

„Számunkra csak egy választóvonal létezik – az államhatár”

– hangoztatta az orosz elnök.

Mint mondta, Oroszország soha nem szakította meg a párbeszédet Európával, ezt maguk az európaiak tették meg. Kifejezte kívánságát , hogy az Egyesült Államok beszéljen az európaiakkal, ők pedig döntsék el, hogy háborút akarnak vagy békét.

Witkoff az Abu-Dzabiban kedden és szerdán lezajlott tárgyalásokat pozitív légkörűnek, az orosz és az ukrán delegáció munkáját hatékonynak minősítette. Mint mondta, a tervezett fogolycsere a konfliktus rendezésében elért előrelépést jelzi. Közölte, hogy az európaiakat, akik nem vettek részt a tárgyalásokon, tájékoztatták a megbeszélések eredményeiről.

Az amerikai különmegbízott közölte, hogy ismertetni fogja Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Putyinnal a Kremlben folytatott tárgyalások részleteit. Hangsúlyozta: Trump arra törekszik, hogy mielőbb lezárja az ukrajnai konfliktust.

Kushner kifejezte reményét, hogy megbeszélheti Putyinnal megbeszélheti az ukrajnai konfliktus lezárását és a béke felé vezető utat. Rámutatott: az európaiak kifejezik kívánságukat, hogy részt vegyenek a tárgyalásokon és véget vessenek az ukrajnai konfliktusnak. Bejelentette, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat kezdett az európaiakkal a kontinens biztonsági architektúrájáról.

A találkozón orosz részről Jurij Usakov elnöki külügyi tanácsadó, Vlagyimir Megyinszkij, az orosz tárgyalódelegáció vezetője és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója vesz részt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a tárgyalásnak nincsenek időkorlátai.

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