Bendarzsevszkij Anton: a lényeg, hogy van folytatása Abu-Dzabinak, az orosz pozíció gyengül

Kétnapos orosz-ukrán tárgyalások voltak amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban. Elemzők már előzetesen jelezték, hogy talán nem kell túlzottan sokat várni ettől az egyeztetéstől, bár kétségkívül már az is eredmény, hogy a háborúban álló felek képviselői leültek a tárgyalóasztalhoz, hiszen, februárban megszakadtak ezek az egyeztetések.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője a tárgyalás mérlegéről az InfoRádióban elmondta, önmagában már az fontos, hogy kilenc hónap után leültek a delegációk tárgyalni egymással.

„A találkozó előtt azt gondoltam, hogy lesz egy kézzelfogható eredmény, és hogy lesz folytatás, ami közelebb visz minket a békéhez. (...) Na most: van folytatás, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók csütörtökön máris Moszkvába repültek, és ott tárgyalnak Vlagyimir Putyinnal, ezután mennek tovább, pontosabban mennek vissza Egyesült Államok felé, ahol megállnak Dublinban, ott lesz Volodimir Zelenszkij egy hivatalos viziten, ott találkoznak és egyeztetnek vele, és ezt követően lesz egy következő időpont a delegációk számára” – sorolta a szakértő.

Eredmény tehát van: a tárgyalások legmagasabb szintű folytatásán kívül egy nagyszabású fogolycserét is tető alá hoztak.

Hogy az orosz-ukrán területi határokkal, a humanitárius ügyekkel, a biztonsági garanciákkal kapcsolatban történt-e előrelépés az egyeztetések alkalmával – emlékezhetünk: a tárgyalások előtt az amerikai elnök azt mondta, Ukrajna térképe nem úgy fog kinézni a háború után, mint a háború előtt, és az orosz főtárgyaló is azt hangoztatta Abu-Dzabiban, hogy minden talpalatnyi orosz föld visszatér Oroszországhoz így vagy úgy –, arról azt mondta, világos, hogy az oroszok ezt szeretnék, az orosz ultimátum tavaly óta és jelenleg is a donyecki területek maradék részére vonatkozik, de szeretnének olyan részeket is orosznak tudni, ahol nem nagyon jártak még orosz katonák. Csakhogy az említett donyecki területrészeket (Kramatorszk, Szlavjanszk) Ukrajna jelentős erőkkel védi, „de egyébként is, amely területeken orosz katonák vannak, azok is ukrán területek” – tette világossá.

Felidézte: az oroszok a tavalyi tárgyalások során ezt próbálták bemutatni – és ezt próbálták Donald Trumpnak is elmondani, amikor például Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában találkoztak tavaly augusztusban.

„Az orosz érv arra épült, hogy a háborút befejezik most, ha Ukrajna átadja ezeket a maradék területeket, ha pedig nem adják át, akkor vagy így, vagy úgy idővel Oroszország úgyis meg fogja szerezni. És az elmúlt években valóban úgy tűnt, hogy bár lassan, de az oroszok haladnak előre, de az elmúlt egy évben ez az orosz érvrendszer egy kicsit nem működött úgy, ahogy korábban. Az orosz előrenyomulás rendkívüli módon lelassult, sőt az ukrán ellentámadás következtében az oroszok próbálták egyfajta harapófogóba venni ezeket a donyecki maradék területeket, de ennek a harapófogónak a két ágát az ukránok felszámolták” – ecsetelte Bendarzsevszkij Anton, akinek tehát nem úgy tűnik, hogy rövid távon az oroszok elérték a célokat, így pedig jóval kevésbé tudják érvényesíteni a saját érdekeiket a tárgyalásokon, hiszen az ukránok azt mondják, hogy ezeket a területeket meg tudják tartani.

Az ukrán érdekvédelem tehát 2026 végén sokkal erősebb, mint 2025 végén;

most októberben az oroszok nettó területi nyeresége 7 négyzetkilométer volt, tavaly októberben 529 négyzetkilométer.

Ami a biztonsági garanciákat illeti, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta: kizárólag vasbeton szilárdságú biztonsági garanciák jelenthetnek megoldást, de erről sem ugyanazt gondolják a felek, de még Washington, Brüsszel és Berlin is mást, mint Kijev vagy mint Moszkva.

„Ukrajna számára nyilván a legfontosabb biztonsági garancia a NATO lenne, de ez az, amire sem az Egyesült Államok, sem több NATO-s tagország nem lenne hajlandó, hogy egy konfliktusban lévő vagy akár egy konfliktus után lévő országot a NATO-ban lássák, mert ez biztonsági veszélyt jelentene a többi tagország számára is, hiszen a konfliktus bármikor kiújulhat” – mutatott rá a szakértő.

Ha pedig nincs NATO-s védelem, akkor Ukrajna számára egyfajta „izraeli minta” lehetne; Izrael van olyan helyzetben, hogy számos ellenséggel van körülvéve, olyan országokkal, amelyek egzisztenciálisan próbálják Izraelt felszámolni, és az amerikai katonai és technológiai támogatás az, amely nagyban segíti Izraelnek a túlélését és fennmaradását. Ha ez a fajta konkrét ígéret elnöki és kongresszusi szinten egyaránt megvan az Egyesült Államok részéről, akkor Ukrajna sokkal lazábban, sokkal engedékenyebben tudná kezelni a többi feltételt a szakértő szerint.

Ezt a helyzetet persze Oroszország próbálja elkerülni, ezért is tárgyal.

Európa ebből az egyeztetésből ugyanakkor kimarad, jóllehet, a francia külügy korábban azt hangoztatta, mindenképp ott lesz – csak épp a tárgyalóasztalhoz nem engedték oda. Hogy ez arra mutat-e, hogy Európának – orosz kérésre, hisz Európa fegyverrel segíti Ukrajnát – nem osztanak lapot a folyamatban, arról úgy vélekedett: az orosz fél kettős mércét alkalmaz, nézzen magába!

„Az Egyesült Államokkal tárgyalnak, de hát az Egyesült Államok az egyik legfontosabb támogatója Ukrajnának, nemcsak fegyvereket adnak; azok a sikeres mélységi csapások, amelyeket Ukrajna Oroszország területén minden egyes nap elkövet, amerikai információkra épülnek, az Egyesült Államok hírszerzése azt is megmondja, hogy pontosan hova érdemes odacsapni, hogy a lehető legnagyobb károkat okozzák. Tehát ha az oroszok szerint az európai partnerek azért nem tárgyalóképesek, mert fegyvert adnak, hát akkor az Egyesült Államokkal sem tárgyalhatnának” – tette világossá Bendarzsevszkij Anton, aki szerint Amerika azért ment bele abba, hogy Európa ne üljön az asztalnál, mert így „könnyebb tárgyalni”.

Európának szerinte majd a háború utáni rendezésben lehet szerepe, annál is inkább, mivel a számlát már most is Európa fizeti; Steve Witkoff pedig már most is vinne magával európaiakat a megbeszélésekre, akár akarja ezt az amerikai elnök, akár nem.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.