Újabb büntetőintézkedésekkel készül Európa Oroszország ellen

Von der Leyen bejelentette azt is, hogy az Európai Unió már dolgozik a 22., Oroszországgal szembeni szankciós csomagon, az Európai Bizottság pedig javaslatot készít elő Ukrajna 2027-es pénzügyi támogatásáról. Mint mondta, mindkét döntést még a legközelebbi EU-csúcs előtt be fogják mutatni.
Az Abu-Dzabiban tartott, amerikai–ukrán-orosz megbeszélésekkel kapcsolatban elmondta, az európaiak részvételét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte.
António Costa, az Európai Tanács elnöke Dublinban leszögezte: „Európának igenis volt jól működő biztonsági architektúrája, amelyet azonban először részletenként ástak alá, majd végül, Oroszország Ukrajna elleni támadásával leromboltak".
„Nincs szükség arra, hogy újra föltaláljuk a spanyolviaszt” – fogalmazott Costa.
Az elnök emlékeztetett arra is, hogy már megérkezett Moszkvába Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyaló, leszögezve: az elkövetkező napokban kiderül, Oroszország valóban akarja-e az ukrajnai háború befejezését.
„Mind ez idáig amit Oroszország részéről láttunk, az a feszültség növelése és az ukrán civilek elleni támadások; ennek változnia kell ahhoz, hogy a béke lehetővé váljon” – szögezte le.
Witkoff és Kushner az ukrajnai rendezést célzó megbeszélésekre érkezett Moszkvába.
A dublini csúcstalálkozón részt vesz Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki a sajtónak elmondta, történtek előrelépések az Abu-Dzabiban rendezett tárgyalásokon, azonban továbbra sem világos, Oroszország őszintén törekszik-e a háború befejezését célzó tárgyalásokban való részvételre.
„Csakis az oroszokon múlik, hajlandóak-e beszállni a játékba” – fogalmazott Rutte, hozzátéve, hogy rendkívül fontos Kijev megerősítése az Oroszországgal folytatott egyeztetések közepette.
Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Ukrajna sikeresen átvészelje az előtte álló telet.
A biztonsági garanciákkal kapcsolatban elmondta, az európai és az amerikai fél már januárban megállapodott ezen garanciák vázlatában.
„(A garanciák) megvannak, de most békemegállapodásra, vagy legalábbis tűzszünetre van szükségünk” – jelentette ki.
Az EPC-vel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az eseményen a legtöbb európai ország, illetve Kanada is részt vesz, hangsúlyozva, hogy „ezek az országok ugyanazokkal a fenyegetésekkel szembesülnek Oroszország, illetve az Oroszországgal együttműködő országok, például Irán és Észak-Korea részéről”.
Mint mondta, a csúcson a többi között érinteni fogják a hibrid fenyegetéseket, amelyekkel kapcsolatban elmondta, az ilyen jellegű fenyegetések ellen nemcsak a kormányoknak, hanem a vállalatoknak és a társadalomnak is meg kell tanulnia fellépni.