Újabb büntetőintézkedésekkel készül Európa Oroszország ellen

Von der Leyen bejelentette azt is, hogy az Európai Unió már dolgozik a 22., Oroszországgal szembeni szankciós csomagon, az Európai Bizottság pedig javaslatot készít elő Ukrajna 2027-es pénzügyi támogatásáról. Mint mondta, mindkét döntést még a legközelebbi EU-csúcs előtt be fogják mutatni.

Az Abu-Dzabiban tartott, amerikai–ukrán-orosz megbeszélésekkel kapcsolatban elmondta, az európaiak részvételét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte.

Zelenszkij: Moszkva elutasította a tárgyalásokat a fekete-tengeri feszültségcsökkentésről Az Abu-Dzabiban folytatott kétnapos tárgyalások során az orosz fél kijelentette, hogy nincs felhatalmazása a Fekete-tengeren történő feszültségcsökkentésről és az energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetéséről tárgyalni, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig folytatni akarja az Ukrajna elleni csapásokat - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának résztvevőihez intézett csütörtöki beszédében Dublinban.



„Sajnos az oroszok tegnap kijelentették, hogy nincs felhatalmazásuk a háború borzalmainak enyhítését szolgáló intézkedésekről tárgyalni, és ezt annak ellenére tették, hogy a részünkről újabb kísérlet történt a fekete-tengeri feszültség csökkentésére és az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítására. Válaszul azonban küldöttségünk azt a választ kapta, hogy az orosz vezető dühös, és folytatni akarja a csapásokat” – idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál az elnököt.

António Costa, az Európai Tanács elnöke Dublinban leszögezte: „Európának igenis volt jól működő biztonsági architektúrája, amelyet azonban először részletenként ástak alá, majd végül, Oroszország Ukrajna elleni támadásával leromboltak".

„Nincs szükség arra, hogy újra föltaláljuk a spanyolviaszt” – fogalmazott Costa.

Az elnök emlékeztetett arra is, hogy már megérkezett Moszkvába Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyaló, leszögezve: az elkövetkező napokban kiderül, Oroszország valóban akarja-e az ukrajnai háború befejezését.

„Mind ez idáig amit Oroszország részéről láttunk, az a feszültség növelése és az ukrán civilek elleni támadások; ennek változnia kell ahhoz, hogy a béke lehetővé váljon” – szögezte le.

Witkoff és Kushner az ukrajnai rendezést célzó megbeszélésekre érkezett Moszkvába.

A dublini csúcstalálkozón részt vesz Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki a sajtónak elmondta, történtek előrelépések az Abu-Dzabiban rendezett tárgyalásokon, azonban továbbra sem világos, Oroszország őszintén törekszik-e a háború befejezését célzó tárgyalásokban való részvételre.

„Csakis az oroszokon múlik, hajlandóak-e beszállni a játékba” – fogalmazott Rutte, hozzátéve, hogy rendkívül fontos Kijev megerősítése az Oroszországgal folytatott egyeztetések közepette.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Ukrajna sikeresen átvészelje az előtte álló telet.

A biztonsági garanciákkal kapcsolatban elmondta, az európai és az amerikai fél már januárban megállapodott ezen garanciák vázlatában.

„(A garanciák) megvannak, de most békemegállapodásra, vagy legalábbis tűzszünetre van szükségünk” – jelentette ki.

Az EPC-vel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az eseményen a legtöbb európai ország, illetve Kanada is részt vesz, hangsúlyozva, hogy „ezek az országok ugyanazokkal a fenyegetésekkel szembesülnek Oroszország, illetve az Oroszországgal együttműködő országok, például Irán és Észak-Korea részéről”.

Mint mondta, a csúcson a többi között érinteni fogják a hibrid fenyegetéseket, amelyekkel kapcsolatban elmondta, az ilyen jellegű fenyegetések ellen nemcsak a kormányoknak, hanem a vállalatoknak és a társadalomnak is meg kell tanulnia fellépni.