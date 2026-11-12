ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.63
usd:
330.66
bux:
146252.73
2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csoportkép az Európai Politikai Közösség (EPC) kilencedik csúcstalálkozójának résztvevõirõl Dublinban 2026. november 12-én. A tanácskozáson az Európai Unió tagállamainak és más európai országoknak a vezetõi a közös biztonsági kihívásokról, a geopolitikai fejleményekrõl és az európai együttmûködési lehetõségekrõl egyeztetnek. Elsõ sorban jobbról a nyolcadik Micheál Martin ír kormányfõ, második sorban jobbról a harmadik Magyar Péter miniszterelnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Újabb büntetőintézkedésekkel készül Európa Oroszország ellen

Infostart / MTI

Európa támogatni fogja Ukrajnát, mind a háború, mind pedig a béke idején – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön Dublinban, az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján.

Von der Leyen bejelentette azt is, hogy az Európai Unió már dolgozik a 22., Oroszországgal szembeni szankciós csomagon, az Európai Bizottság pedig javaslatot készít elő Ukrajna 2027-es pénzügyi támogatásáról. Mint mondta, mindkét döntést még a legközelebbi EU-csúcs előtt be fogják mutatni.

Az Abu-Dzabiban tartott, amerikai–ukrán-orosz megbeszélésekkel kapcsolatban elmondta, az európaiak részvételét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte.

António Costa, az Európai Tanács elnöke Dublinban leszögezte: „Európának igenis volt jól működő biztonsági architektúrája, amelyet azonban először részletenként ástak alá, majd végül, Oroszország Ukrajna elleni támadásával leromboltak".

„Nincs szükség arra, hogy újra föltaláljuk a spanyolviaszt” – fogalmazott Costa.

Az elnök emlékeztetett arra is, hogy már megérkezett Moszkvába Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyaló, leszögezve: az elkövetkező napokban kiderül, Oroszország valóban akarja-e az ukrajnai háború befejezését.

„Mind ez idáig amit Oroszország részéről láttunk, az a feszültség növelése és az ukrán civilek elleni támadások; ennek változnia kell ahhoz, hogy a béke lehetővé váljon” – szögezte le.

Witkoff és Kushner az ukrajnai rendezést célzó megbeszélésekre érkezett Moszkvába.

A dublini csúcstalálkozón részt vesz Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki a sajtónak elmondta, történtek előrelépések az Abu-Dzabiban rendezett tárgyalásokon, azonban továbbra sem világos, Oroszország őszintén törekszik-e a háború befejezését célzó tárgyalásokban való részvételre.

„Csakis az oroszokon múlik, hajlandóak-e beszállni a játékba” – fogalmazott Rutte, hozzátéve, hogy rendkívül fontos Kijev megerősítése az Oroszországgal folytatott egyeztetések közepette.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Ukrajna sikeresen átvészelje az előtte álló telet.

A biztonsági garanciákkal kapcsolatban elmondta, az európai és az amerikai fél már januárban megállapodott ezen garanciák vázlatában.

„(A garanciák) megvannak, de most békemegállapodásra, vagy legalábbis tűzszünetre van szükségünk” – jelentette ki.

Az EPC-vel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az eseményen a legtöbb európai ország, illetve Kanada is részt vesz, hangsúlyozva, hogy „ezek az országok ugyanazokkal a fenyegetésekkel szembesülnek Oroszország, illetve az Oroszországgal együttműködő országok, például Irán és Észak-Korea részéről”.

Mint mondta, a csúcson a többi között érinteni fogják a hibrid fenyegetéseket, amelyekkel kapcsolatban elmondta, az ilyen jellegű fenyegetések ellen nemcsak a kormányoknak, hanem a vállalatoknak és a társadalomnak is meg kell tanulnia fellépni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Újabb büntetőintézkedésekkel készül Európa Oroszország ellen

ukrajna

európai bizottság

háború

ursula von der leyen

mark rutte

antonio costa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Goda Zoltán: el kell felejteni azt, hogy káros víz

Goda Zoltán: el kell felejteni azt, hogy káros víz
Az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása átmeneti enyhülést hozhat, de a szakemberek szerint a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogyan tudjuk a lehulló vizet hosszú távon megtartani. Nemrég elkészült az Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv, amely egy Balatonnak megfelelő vízmennyiség tájba történő visszapótlását tűzte ki célul, és jelentős fejlesztési forrásokat is előirányoz. A vízmegtartás hazai lehetőségeiről Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának adjunktusa beszélt az InfoRádióban.
Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

„Történelmi lépések a magyar nők védelmében; szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerōsítjük a várandós nők támogatását. Kezdeményezzük az Isztambuli Egyezmény ratifikálását” – bejelentések tömege Magyar Pétertől a Facebookon.
 

A KDNP kikelt „a bántalmazó” által bejelentett intézkedések ellen

Hegedűs Zsolt ismét megszólalt a szívhangrendeletről

VIDEÓ
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béktárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról

Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béktárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról

Újabb háromoldalú tárgyalási fordulóról született megállapodás a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést követően. A hírt Steve Witkoff amerikai különmegbízott jelentette be csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek

Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek

Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonból, ahol összesen 52 gondozott és dolgozó betegedett meg.

BBC
Business Sport Travel Science
Nvidia CEO Jensen Huang quits in wake of affair with suspected Chinese spy, as firm's stocks plunge

Nvidia CEO Jensen Huang quits in wake of affair with suspected Chinese spy, as firm's stocks plunge

The tech giant's board of directors announced Huang's departure on Thursday, with chief financial officer Colette Kress appointed interim CEO.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 12. 17:30
Washington belvárosában, egy edzőteremben lövöldöztek
2026. november 12. 17:00
Forsthoffer Ágnes elárulta, milyen változást hozhat az új magyar hozzáállás
×
×