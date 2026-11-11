Osztrák nőt tartott fogva furgonjában egy magyar férfi – megszólalt a rendőrség

Az emberrablás és más bűncselekmény miatt indult nyomozásban egy Győr környéki településen tartott szemlén bizonyítási eszközöket foglalt le a rendőrség, köztük az elkövetéshez használt gépjárművet, kést és pisztolyt.

A nyomozás a férfi letartóztatása mellett folyik – írták.

Az osztrák Kronen Zeitung korábban azt írta, hogy egy 62 éves osztrák nő november 7-én feljelentést tett az osztrák-német határhoz közeli braunaui rendőrségen, ahol azt mondta, hogy egy magyar ismerőse nyaralásra hívta Győrújbarátra. A férfi a nőt három napig fogva tartotta egy a célra átalakított kisbusz rakterében, ahol bántalmazta és fenyegette, vélhetően pénzszerzés céljából.

A férfi végül felhagyott a tervével, visszavitte a nőt Ausztriába. A feljelentés után a férfit a Cobra bevetési egység elfogta Ausztriában. A férfi beismerte a bűncselekményt.

A nő megsérült, kórházi ellátásra szorult.