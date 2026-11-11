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osztrák rendőrautó polizei ausztria // Close-up car door lettering police austria
Nyitókép: EKH-Pictures/Getty Images

Osztrák nőt tartott fogva furgonjában egy magyar férfi – megszólalt a rendőrség

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ELŐZMÉNYEK

Furgonban tartott fogva egy nőt egy 41 éves magyar férfi Győr környékén. A gyanúsítottat az osztrák rendőrök fogták el a felső-ausztriai braunaui járásban. A nyomozás során a magyar rendőrök együttműködnek osztrák kollégáikkal – tudatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Az emberrablás és más bűncselekmény miatt indult nyomozásban egy Győr környéki településen tartott szemlén bizonyítási eszközöket foglalt le a rendőrség, köztük az elkövetéshez használt gépjárművet, kést és pisztolyt.

A nyomozás a férfi letartóztatása mellett folyik – írták.

Az osztrák Kronen Zeitung korábban azt írta, hogy egy 62 éves osztrák nő november 7-én feljelentést tett az osztrák-német határhoz közeli braunaui rendőrségen, ahol azt mondta, hogy egy magyar ismerőse nyaralásra hívta Győrújbarátra. A férfi a nőt három napig fogva tartotta egy a célra átalakított kisbusz rakterében, ahol bántalmazta és fenyegette, vélhetően pénzszerzés céljából.

A férfi végül felhagyott a tervével, visszavitte a nőt Ausztriába. A feljelentés után a férfit a Cobra bevetési egység elfogta Ausztriában. A férfi beismerte a bűncselekményt.

A nő megsérült, kórházi ellátásra szorult.

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