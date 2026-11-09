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Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Olaszország is gyorsítana: egyes szakaszokon megnőhet a megengedett sebesség

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A bizonyos autópálya-szakaszokon történő sebességhatár-emelés egyik feltétele az átlagsebesség-mérés bevezetése lenne.

Csehország után Olaszországban is lehetővé tennék, hogy egyes autópálya-szakaszokon a jelenlegi 130 helyett 150 kilométer per órával lehessen közlekedni – írja a Metropolitano cikke nyomán a hvg.hu.

Csehországban még tavaly vezették be kísérleti jelleggel a megemelt sebességhatárt, Olaszországban pedig egy október 13-án előzetesen jóváhagyott törvénytervezet nyithatja meg az utat a változás előtt.

A 150 km/órás sebességhatár lehetősége valójában már több mint húsz éve szerepel az olasz közlekedési szabályokban, és most ismét napirendre került. Ehhez az emeléshez viszont az adott autópályán irányonként legalább három forgalmi sávra és egy leállósávra lenne szükség, plusz hitelesített átlagsebesség-mérő rendszernek is működnie kellene. Jó példa erre az Olaszországban használt Tutor, amely két ellenőrzési pont között méri a járművek átlagsebességét.

Az autópályák üzemeltetői maguk dönthetnének arról, hogy bevezetik-e a magasabb sebességhatárt annak függvényében, hogy hogyan van kialakítva az útszakasz, milyen sűrű a forgalom, milyen időjárási viszonyok jellemzik, és mennyire gyakran fordultak elő ott balesetek az elmúlt 5 évben.

Legkorábban 2028-ban vezethetnek be 150 kilométer per órás limitet, ugyanis a törvénytervezetnek a jogalkotáson is át kell mennie. Addig is marad az olasz sztrádákon általánosan a 130 km/óra, esőben és havazáskor pedig 110 km/óra sebességhatár.

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