Így fordítható vissza a brexit

Barnier szerint Nagy-Britannia nem feltétlenül számíthatna a neki korábban biztosított egyéni engedményekre. A volt EU-biztos kijelentette: nem lenne újból alkalmazható például az az évi többmilliárd fontos visszatérítés, amelyet még Margaret Thatcher néhai konzervatív párti miniszterelnök harcolt ki 1984-ben, egyebek mellett azzal az érvvel, hogy London az akkori közösség nagy agrártermelő tagországaihoz képest aránytalanul kevés mezőgazdasági támogatást kapott.

Barnier a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette azt is, hogy az újbóli brit EU-csatlakozásról szóló tárgyalások rövidebb idő alatt véget érhetnének, mint a Brexitről – vagyis a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről – lezajlott hosszas tárgyalássorozat, mivel a Brexit rendkívül bonyolult folyamat volt. Ennek illusztrálására a volt uniós Brexit-főtárgyaló – aki korábban a francia miniszterelnöki tisztséget is betöltötte – felidézte, hogy Nagy-Britanniának 600 nemzetközi szerződésből is ki kellett lépnie, amikor távozott az Európai Unióból.

Az újbóli brit csatlakozás azonban egyszerűbb folyamat lenne, mivel Nagy-Britannia a kilépés óta eltelt hat évben nem tért el nagyon nagy mértékben az uniós szabályozási rendszerektől – mondta a Brexit-tárgyalások uniós stábjának volt vezetője.

Ugyanezt londoni elemzőházak is megállapították legutóbbi elemzéseikben.

A Best for Britain nevű, gazdasági elemzők és politikatudományi kutatók alkotta brit EU-párti civil szervezet minap bemutatott helyzetértékelése szerint Nagy-Britannia akár egyetlen parlamenti ciklus ötéves időtartama alatt vissza tudna lépni az Európai Unióba, mivel továbbra is szorosan illeszkedik az EU intézményrendszeréhez és szabályozói környezetéhez, így nem kellene „teljesen nulláról” kezdenie a csatlakozási tárgyalásokat.

Michel Barnier a vasárnapi BBC-interjúban ugyanakkor kijelentette: Nagy-Britannia nem csatlakozhat úgy az Európai Unióhoz, hogy kedvére válogat a tagsággal járó kötelezettségek között, az EU egységes belső piacának tagsági feltételrendszere „nem étlap”.

A volt Brexit-főtárgyaló kiemelte, hogy az uniós belső piaci tagsággal járó négy szabadságjog – az emberek, a tőke, a javak és a szolgáltatások szabad áramlása az EU-n belül – csak együtt alkalmazható, nem lehet külön kiválasztani például csak az emberek szabad utazási és letelepedési jogosultságát.

Andy Burnham brit miniszterelnök egy minapi interjúban kijelentette: lehetséges a tárgyalás az Európai Unióval a brit és az uniós állampolgárok szabad mozgásának kétoldalú helyreállításáról.

Burnham az utóbbi időben több más lehetőséget is felvetett az EU-hoz fűződő kapcsolatrendszer szorosabbra vonására, és ezek közül nem zárta ki az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot sem. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez a kérdés a 2029-ig tartó jelenlegi parlamenti ciklusban nem kerül napirendre.